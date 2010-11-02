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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7519752075217522

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 995
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 995
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:02

Re: Альфа-Банк

2 Альфа Банк
Добрый день. В МАБ на начальной странице есть анонс обновления МАБ - вход будет по номеру телефона и тд. А на какие числа планируется эти обновления ?
Batarejkin
 
Повідомлень: 1343
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:16

  Batarejkin написав:2 Альфа Банк
Добрый день. В МАБ на начальной странице есть анонс обновления МАБ - вход будет по номеру телефона и тд. А на какие числа планируется эти обновления ?

Batarejkin, добрый день. Пока сроки не установлены, тестируем.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 6969
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  #<1 ... 7519752075217522
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