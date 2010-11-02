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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 сер, 2019 15:02
2 Альфа Банк
Добрый день. В МАБ на начальной странице есть анонс обновления МАБ - вход будет по номеру телефона и тд. А на какие числа планируется эти обновления ?
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Batarejkin
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Додано: Вів 27 сер, 2019 15:16
Batarejkin написав:
2 Альфа Банк
Добрый день. В МАБ на начальной странице есть анонс обновления МАБ - вход будет по номеру телефона и тд. А на какие числа планируется эти обновления ?
Batarejkin, добрый день. Пока сроки не установлены, тестируем.
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Alfa_Bank
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