2 Альфа Банк
Добрый день. В МАБ на начальной странице есть анонс обновления МАБ - вход будет по номеру телефона и тд. А на какие числа планируется эти обновления ?
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Додано: Вів 27 сер, 2019 15:02
Re: Альфа-Банк
2 Альфа Банк
Добрый день. В МАБ на начальной странице есть анонс обновления МАБ - вход будет по номеру телефона и тд. А на какие числа планируется эти обновления ?
Додано: Вів 27 сер, 2019 15:16
Додано: Вів 27 сер, 2019 16:39
Тарифы на переводы между картами Альфабанка
Подскажите какие тарифы бубдут при переводе с карты Альфабанка на карту Альфабанка при сумме перевода 50 000 грн
Додано: Вів 27 сер, 2019 17:04
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