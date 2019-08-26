2 Альфа Банк
Добрый день. В МАБ на начальной странице есть анонс обновления МАБ - вход будет по номеру телефона и тд. А на какие числа планируется эти обновления ?
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Додано: Вів 27 сер, 2019 15:02
Re: Альфа-Банк
2 Альфа Банк
Добрый день. В МАБ на начальной странице есть анонс обновления МАБ - вход будет по номеру телефона и тд. А на какие числа планируется эти обновления ?
Додано: Вів 27 сер, 2019 15:16
Додано: Вів 27 сер, 2019 16:39
Тарифы на переводы между картами Альфабанка
Подскажите какие тарифы бубдут при переводе с карты Альфабанка на карту Альфабанка при сумме перевода 50 000 грн
Додано: Вів 27 сер, 2019 17:11
Зачем и кому это нужно ?
Додано: Вів 27 сер, 2019 17:30
Додано: Вів 27 сер, 2019 17:40
СБ надоели обвинения, что они сливают логины мошенникам, теперь будут говорить мы тут не причем - это же ваш номер телефона...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Вів 27 сер, 2019 17:46
Нет, Юниор в Привате - это полноценная Универсальная карта со своим лимитом (мгновенка без чипа). Получил для сына (8 лет), у него 300 грн. кредитный лимит, мой при этом не уменьшился. У него отдельный вход в Приват24. Я его карту вижу у себя в Приват24 как карту, выданную на него (не как допку).Отличие:
- у допки написано "Видано на: ФИО" (картсчет мой)
- у Юниора: "Картка Юніор Власник рахунку: ФИО" (картсчет НЕ мой)
Додано: Вів 27 сер, 2019 18:01
Re: Альфа-Банк
Давно страховки через поддержку в приложении отключаются?
А то я сегодня позвонил на горячую линию, а мне там посоветовали через чат отключить. В принципе ничего страшного, но постоянные изменения в регламенте уже напрягают.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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