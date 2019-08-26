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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 сер, 2019 15:02
2 Альфа Банк
Добрый день. В МАБ на начальной странице есть анонс обновления МАБ - вход будет по номеру телефона и тд. А на какие числа планируется эти обновления ?
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Batarejkin
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Додано: Вів 27 сер, 2019 15:16
Batarejkin написав:
2 Альфа Банк
Добрый день. В МАБ на начальной странице есть анонс обновления МАБ - вход будет по номеру телефона и тд. А на какие числа планируется эти обновления ?
Batarejkin, добрый день. Пока сроки не установлены, тестируем.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 27 сер, 2019 16:39
Подскажите какие тарифы бубдут при переводе с карты Альфабанка на карту Альфабанка при сумме перевода 50 000 грн
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Q23
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Додано: Вів 27 сер, 2019 17:11
Alfa_Bank написав: Ukrainian написав:
С какого числа планируют обязательный не отключаемый вход по смс коду в он-лайн банк?
Ukrainian, доброе утро. Пока еще точных сроков нет.
Зачем и кому это нужно ?
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mustbe
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Додано: Вів 27 сер, 2019 17:30
Q23 написав:
Подскажите какие тарифы бубдут при переводе с карты Альфабанка на карту Альфабанка при сумме перевода 50 000 грн
между какими картами перевод?
деньги свои или кредитные?
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mephala
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Додано: Вів 27 сер, 2019 17:40
mustbe написав: Alfa_Bank написав: Ukrainian написав:
С какого числа планируют обязательный не отключаемый вход по смс коду в он-лайн банк?
Ukrainian, доброе утро. Пока еще точных сроков нет.
Зачем и кому это нужно ?
СБ надоели обвинения, что они сливают логины мошенникам, теперь будут говорить мы тут не причем - это же ваш номер телефона...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: Вів 27 сер, 2019 17:46
IMPRINTER написав:Skiw
юниорка это же типа как допка? к вашей с лимитом тратт по ней 300 грн., но сама она привязана к вашей карте ж ? я говорю про полноценный лимит
Нет, Юниор в Привате - это полноценная Универсальная карта со своим лимитом (мгновенка без чипа). Получил для сына (8 лет), у него 300 грн. кредитный лимит, мой при этом не уменьшился. У него отдельный вход в Приват24. Я его карту вижу у себя в Приват24 как карту, выданную на него (не как допку).Отличие:
- у допки написано "Видано на: ФИО" (картсчет мой)
- у Юниора: "Картка Юніор Власник рахунку: ФИО" (картсчет НЕ мой)
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wildlynx
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Додано: Вів 27 сер, 2019 18:01
Давно страховки через поддержку в приложении отключаются?
А то я сегодня позвонил на горячую линию, а мне там посоветовали через чат отключить. В принципе ничего страшного, но постоянные изменения в регламенте уже напрягают.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Вів 27 сер, 2019 19:09
Фантом написав:
Давно страховки через поддержку в приложении отключаются?
А то я сегодня позвонил на горячую линию, а мне там посоветовали через чат отключить. В принципе ничего страшного, но постоянные изменения в регламенте уже напрягают.
Запаситесь часиком свободного времени...)
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guntherhouse777
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Додано: Вів 27 сер, 2019 19:18
guntherhouse777 написав: Фантом написав:
Давно страховки через поддержку в приложении отключаются?
А то я сегодня позвонил на горячую линию, а мне там посоветовали через чат отключить. В принципе ничего страшного, но постоянные изменения в регламенте уже напрягают.
Запаситесь часиком свободного времени...)
Это Чат такой скоростной у смузистофф?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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