RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7520752175227523>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 995
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 995
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:02

Re: Альфа-Банк

2 Альфа Банк
Добрый день. В МАБ на начальной странице есть анонс обновления МАБ - вход будет по номеру телефона и тд. А на какие числа планируется эти обновления ?
Batarejkin
 
Повідомлень: 1343
З нами з: 29.07.11
Подякував: 13 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:16

  Batarejkin написав:2 Альфа Банк
Добрый день. В МАБ на начальной странице есть анонс обновления МАБ - вход будет по номеру телефона и тд. А на какие числа планируется эти обновления ?

Batarejkin, добрый день. Пока сроки не установлены, тестируем.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6969
З нами з: 18.02.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 16:39

Тарифы на переводы между картами Альфабанка

Подскажите какие тарифы бубдут при переводе с карты Альфабанка на карту Альфабанка при сумме перевода 50 000 грн
Q23
 
Повідомлень: 558
З нами з: 04.04.11
Подякував: 581 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 17:11

  Alfa_Bank написав:
  Ukrainian написав:С какого числа планируют обязательный не отключаемый вход по смс коду в он-лайн банк?

Ukrainian, доброе утро. Пока еще точных сроков нет.

Зачем и кому это нужно ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2288
З нами з: 27.12.17
Подякував: 56 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 17:30

  Q23 написав:Подскажите какие тарифы бубдут при переводе с карты Альфабанка на карту Альфабанка при сумме перевода 50 000 грн

между какими картами перевод?
деньги свои или кредитные?
mephala
 
Повідомлень: 5332
З нами з: 07.04.14
Подякував: 72 раз.
Подякували: 653 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 17:40

  mustbe написав:
  Alfa_Bank написав:
  Ukrainian написав:С какого числа планируют обязательный не отключаемый вход по смс коду в он-лайн банк?

Ukrainian, доброе утро. Пока еще точных сроков нет.

Зачем и кому это нужно ?

СБ надоели обвинения, что они сливают логины мошенникам, теперь будут говорить мы тут не причем - это же ваш номер телефона...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5453
З нами з: 20.01.15
Подякував: 354 раз.
Подякували: 566 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 17:46

  IMPRINTER написав:Skiw

юниорка это же типа как допка? к вашей с лимитом тратт по ней 300 грн., но сама она привязана к вашей карте ж ? я говорю про полноценный лимит


Нет, Юниор в Привате - это полноценная Универсальная карта со своим лимитом (мгновенка без чипа). Получил для сына (8 лет), у него 300 грн. кредитный лимит, мой при этом не уменьшился. У него отдельный вход в Приват24. Я его карту вижу у себя в Приват24 как карту, выданную на него (не как допку).Отличие:
- у допки написано "Видано на: ФИО" (картсчет мой)
- у Юниора: "Картка Юніор Власник рахунку: ФИО" (картсчет НЕ мой)
wildlynx
 
Повідомлень: 35
З нами з: 14.04.16
Подякував: 31 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 18:01

Re: Альфа-Банк

Давно страховки через поддержку в приложении отключаются?
А то я сегодня позвонил на горячую линию, а мне там посоветовали через чат отключить. В принципе ничего страшного, но постоянные изменения в регламенте уже напрягают.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1753
З нами з: 18.05.16
Подякував: 244 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 19:09

  Фантом написав:Давно страховки через поддержку в приложении отключаются?
А то я сегодня позвонил на горячую линию, а мне там посоветовали через чат отключить. В принципе ничего страшного, но постоянные изменения в регламенте уже напрягают.

Запаситесь часиком свободного времени...)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4067
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 19:18

  guntherhouse777 написав:
  Фантом написав:Давно страховки через поддержку в приложении отключаются?
А то я сегодня позвонил на горячую линию, а мне там посоветовали через чат отключить. В принципе ничего страшного, но постоянные изменения в регламенте уже напрягают.

Запаситесь часиком свободного времени...)

Это Чат такой скоростной у смузистофф?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29008
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2323 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 7520752175227523>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, sens, VetalUA і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3486, 3487, 3488
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34876 4311539
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 сер, 2019 20:29
Bosstone
А-Банк 1 ... 1324, 1325, 1326
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13251 1863930
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 сер, 2019 19:45
klug
Банк Альянс 1 ... 62, 63, 64
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
638 82928
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 сер, 2019 16:49
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Лаунж Кей (209)
27.08.2019 21:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.