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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7520752175227523

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 995
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 995
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 19:41

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  guntherhouse777 написав:
  Фантом написав:Давно страховки через поддержку в приложении отключаются?
А то я сегодня позвонил на горячую линию, а мне там посоветовали через чат отключить. В принципе ничего страшного, но постоянные изменения в регламенте уже напрягают.

Запаситесь часиком свободного времени...)

Это Чат такой скоростной у смузистофф?
Ага. И ещё несколько раз вылетит чат, надо начинать по новому и так по кругу несколько раз. Час точно уйдёт.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 19:43

clientage, lel
Не. За минут десять отключили. Главное из чата не вывалиться, пока там думают. Минутки через четыре, например, написать - "Жду" или ещё что-то в этом роде.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 20:27

  mephala написав:
  Q23 написав:Подскажите какие тарифы бубдут при переводе с карты Альфабанка на карту Альфабанка при сумме перевода 50 000 грн

между какими картами перевод?
деньги свои или кредитные?


обе карты дебетки в Альфе. Жена мне переводит свою гривню - 150к
Q23
 
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