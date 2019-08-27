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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 сер, 2019 19:41
clientage написав: guntherhouse777 написав: Фантом написав:
Давно страховки через поддержку в приложении отключаются?
А то я сегодня позвонил на горячую линию, а мне там посоветовали через чат отключить. В принципе ничего страшного, но постоянные изменения в регламенте уже напрягают.
Запаситесь часиком свободного времени...)
Это Чат такой скоростной у смузистофф?
Ага. И ещё несколько раз вылетит чат, надо начинать по новому и так по кругу несколько раз. Час точно уйдёт.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 19:43
clientage, lel
Не. За минут десять отключили. Главное из чата не вывалиться, пока там думают. Минутки через четыре, например, написать - "Жду" или ещё что-то в этом роде.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 20:27
mephala написав: Q23 написав:
Подскажите какие тарифы бубдут при переводе с карты Альфабанка на карту Альфабанка при сумме перевода 50 000 грн
между какими картами перевод?
деньги свои или кредитные?
обе карты дебетки в Альфе. Жена мне переводит свою гривню - 150к
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