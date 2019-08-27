Додано: Вів 27 сер, 2019 19:43

clientage, lel

Не. За минут десять отключили. Главное из чата не вывалиться, пока там думают. Минутки через четыре, например, написать - "Жду" или ещё что-то в этом роде.

Кто не пьёт, тот не рискует.