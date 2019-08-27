Ага. И ещё несколько раз вылетит чат, надо начинать по новому и так по кругу несколько раз. Час точно уйдёт.clientage написав:guntherhouse777 написав:
Запаситесь часиком свободного времени...)
Это Чат такой скоростной у смузистофф?
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Додано: Вів 27 сер, 2019 19:41
Re: Альфа-Банк
Ага. И ещё несколько раз вылетит чат, надо начинать по новому и так по кругу несколько раз. Час точно уйдёт.
Додано: Вів 27 сер, 2019 19:43
clientage, lel
Не. За минут десять отключили. Главное из чата не вывалиться, пока там думают. Минутки через четыре, например, написать - "Жду" или ещё что-то в этом роде.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 27 сер, 2019 20:27
Додано: Вів 27 сер, 2019 22:16
Если пакетные, то без комиссии
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Вів 27 сер, 2019 22:22
Re: Альфа-Банк
Ни у кого, случайно, нет апк-ашки одной из предыдущих версий МАБа? Если есть - просьба скинуть в л.с.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Вів 27 сер, 2019 22:55
Re: Альфа-Банк
без если делать в МАБе и
только придётся разделить хотябы на 3 платежа:
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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