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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7520752175227523

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 995
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 995
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 19:41

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  guntherhouse777 написав:
  Фантом написав:Давно страховки через поддержку в приложении отключаются?
А то я сегодня позвонил на горячую линию, а мне там посоветовали через чат отключить. В принципе ничего страшного, но постоянные изменения в регламенте уже напрягают.

Запаситесь часиком свободного времени...)

Это Чат такой скоростной у смузистофф?
Ага. И ещё несколько раз вылетит чат, надо начинать по новому и так по кругу несколько раз. Час точно уйдёт.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 19:43

clientage, lel
Не. За минут десять отключили. Главное из чата не вывалиться, пока там думают. Минутки через четыре, например, написать - "Жду" или ещё что-то в этом роде.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 20:27

  mephala написав:
  Q23 написав:Подскажите какие тарифы бубдут при переводе с карты Альфабанка на карту Альфабанка при сумме перевода 50 000 грн

между какими картами перевод?
деньги свои или кредитные?


обе карты дебетки в Альфе. Жена мне переводит свою гривню - 150к
Q23
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 22:16

  Q23 написав:
  mephala написав:
  Q23 написав:Подскажите какие тарифы бубдут при переводе с карты Альфабанка на карту Альфабанка при сумме перевода 50 000 грн

между какими картами перевод?
деньги свои или кредитные?


обе карты дебетки в Альфе. Жена мне переводит свою гривню - 150к

Если пакетные, то без комиссии
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 22:22

Re: Альфа-Банк

Ни у кого, случайно, нет апк-ашки одной из предыдущих версий МАБа? Если есть - просьба скинуть в л.с.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 22:55

Re: Альфа-Банк

  Q23 написав:обе карты дебетки в Альфе. Жена мне переводит свою гривню - 150к


без если делать в МАБе и
только придётся разделить хотябы на 3 платежа:
· ліміт на одну операцію – до 50 000 (п’ятдесяти тисяч) гривень;
· денний ліміт – до 150 000 (ста п’ятдесяти тисяч) гривень;
· щомісячний ліміт – до 400 000 (чотирьохсот тисяч) гривень.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 00:45

А что это за лимиты?
6.12. Банк зараховує кошти на рахунки клієнтів Банку, які здійснили операції переказу коштів за допомогою Картки з рахунків відповідного Клієнта, відкритих в інших Банка, відповідно до встановлених обмежень:
Для переказів, що здійснюються з картки, емітованої банком, що зареєстрований в Україні:
•в день - не більше 4000 (чотирьох тисяч) гривень, 25 (двадцять п’ять) операцій;
•в тиждень (7 днів) – не більше 20 000 (двадцяти тисяч) гривень, 70 (сімдесят) операцій;
•в місяць (30 днів) – не більше 80 000 (вісімдесяти тисяч) гривень, 300 (триста) операцій.
Для переказів, що здійснюються з картки, емітованої банком, що зареєстрований поза територією України:
•в день - не більше 20 000 (двадцяти тисяч) гривень, 30 (тридцять) операцій;
•в тиждень (7 днів) – не більше 40 000 (сорока тисяч) гривень, 50 (п’ятдесят) операцій;
•в місяць (30 днів) – не більше 80 000 (вісімдесяти тисяч) гривень, 150 (сто п’ятдесят) операцій.
https://alfabank.ua/upload/public-agree ... x-2019.pdf
Bosstone
 
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  ol_zy написав:Ни у кого, случайно, нет апк-ашки одной из предыдущих версий МАБа? Если есть - просьба скинуть в л.с.

А смысл?
Логика на сервере, в апк- пользовательский интерфейс.
Skiw :D
Skiw
 
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