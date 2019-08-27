Фантом написав:Давно страховки через поддержку в приложении отключаются? А то я сегодня позвонил на горячую линию, а мне там посоветовали через чат отключить. В принципе ничего страшного, но постоянные изменения в регламенте уже напрягают.
Запаситесь часиком свободного времени...)
Это Чат такой скоростной у смузистофф?
Ага. И ещё несколько раз вылетит чат, надо начинать по новому и так по кругу несколько раз. Час точно уйдёт.
6.12. Банк зараховує кошти на рахунки клієнтів Банку, які здійснили операції переказу коштів за допомогою Картки з рахунків відповідного Клієнта, відкритих в інших Банка, відповідно до встановлених обмежень: Для переказів, що здійснюються з картки, емітованої банком, що зареєстрований в Україні: •в день - не більше 4000 (чотирьох тисяч) гривень, 25 (двадцять п’ять) операцій; •в тиждень (7 днів) – не більше 20 000 (двадцяти тисяч) гривень, 70 (сімдесят) операцій; •в місяць (30 днів) – не більше 80 000 (вісімдесяти тисяч) гривень, 300 (триста) операцій. Для переказів, що здійснюються з картки, емітованої банком, що зареєстрований поза територією України: •в день - не більше 20 000 (двадцяти тисяч) гривень, 30 (тридцять) операцій; •в тиждень (7 днів) – не більше 40 000 (сорока тисяч) гривень, 50 (п’ятдесят) операцій; •в місяць (30 днів) – не більше 80 000 (вісімдесяти тисяч) гривень, 150 (сто п’ятдесят) операцій. https://alfabank.ua/upload/public-agree ... x-2019.pdf