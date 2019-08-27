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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 сер, 2019 11:46
2XL написав:
Олег1964 написав:Alfa_Bank , проясните, пожалуйста, ситуацию: 23 августа в 12.10 отправил с моно два платежа по прямым реквизитам на счет в банке. Раньше такие платежи шли максимум за один час.
В пятницу деньги не пришли. Поддержка моно утверждает, что платежи ушли на что указывает дата валютирования на квитанции - 23.08.2019 г.
Поддержка в Альфа пишет, что деньги не приходили.
Деньги зачислились только сегодня в 12.46.
Кто прав и кто виноват?
Поддержка моно звездит.
100%. Я нашему офапеду (дай Бог ей здоровья!) верю.
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Додано: Сер 28 сер, 2019 11:49
Подскажите, пожалуйста, после перевода денег по р2р на Ультру можно сразу делать валютообмен или нужно ждать проводки по счету?
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Олег196
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