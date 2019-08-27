RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7522752375247525>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 995
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 995
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:46

  2XL написав:
Олег1964 написав:Alfa_Bank , проясните, пожалуйста, ситуацию: 23 августа в 12.10 отправил с моно два платежа по прямым реквизитам на счет в банке. Раньше такие платежи шли максимум за один час.
В пятницу деньги не пришли. Поддержка моно утверждает, что платежи ушли на что указывает дата валютирования на квитанции - 23.08.2019 г.
Поддержка в Альфа пишет, что деньги не приходили.
Деньги зачислились только сегодня в 12.46.
Кто прав и кто виноват?

Поддержка моно звездит.

100%. Я нашему офпреду (дай Бог ей здоровья!) верю.
Востаннє редагувалось Олег196 в Сер 28 сер, 2019 12:42, всього редагувалось 1 раз.
Олег196
 
Повідомлень: 14
З нами з: 27.08.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:49

онлайн покупка валюты с Ультры

Подскажите, пожалуйста, после перевода денег по р2р на Ультру можно сразу делать валютообмен или нужно ждать проводки по счету?
Олег196
 
Повідомлень: 14
З нами з: 27.08.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:02

  Олег196 написав:Подскажите, пожалуйста, после перевода денег по р2р на Ультру можно сразу делать валютообмен или нужно ждать проводки по счету?

Олег196, добрый день. Можете сразу делать.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6973
З нами з: 18.02.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:14

Re: Альфа-Банк

Альфа-банк,

Подскажите по коду 5300 я так понимаю должны начислять орехи, в исключениях его не вижу, сегодня сделал оплату долларовой картой а орехов нет.
antey718
 
Повідомлень: 312
З нами з: 03.08.13
Подякував: 9 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:33

Орехи закончились?

Сегодня сделал две оплаты кредиткой "Максимум", орехов нет.
Уважаемый представитель, прокомментируйте, пожалуйста.

P.S. За месячную сумму не вылез, до нее еще идти и идти...
Искатель
 
Повідомлень: 3077
З нами з: 22.02.16
Подякував: 438 раз.
Подякували: 978 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:38

Уважаемый представитель!
Присоединяюсь к предыдущим вопрошающим. Тоже сегодня сделала оплату в супермаркете, бонусы кеш`ю не начислены. Почему и когда ожидать?
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Annet_
 
Повідомлень: 336
З нами з: 29.03.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:45

Re: Альфа-Банк

Хмм. Перевірив, ранішня покупка в аптеці - кеш’ю є
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8268
З нами з: 15.04.09
Подякував: 436 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:54

  chipmunk написав:Хмм. Перевірив, ранішня покупка в аптеці - кеш’ю є


Думаю, не начислили тем, кто делал покупки примерно после 11:00-11:30. Т.е. имел место сбой системы.
Искатель
 
Повідомлень: 3077
З нами з: 22.02.16
Подякував: 438 раз.
Подякували: 978 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:55

antey718, Искатель, Annet_, добрый день. Проверяю. Отпишусь.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6973
З нами з: 18.02.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:58

Re: Альфа-Банк

Покупка сделана в 13-30 , тоже не начислены бонусы.
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Oktawa
 
Повідомлень: 121
З нами з: 08.11.17
Подякував: 90 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7522752375247525>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Annet_, Kevin, octopus, patrikk, ramaz і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1324, 1325, 1326
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13254 1864580
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 сер, 2019 10:31
Doda
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3486, 3487, 3488
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34879 4312139
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 сер, 2019 06:07
tarasum
Банк Альянс 1 ... 62, 63, 64
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
638 83033
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 сер, 2019 16:49
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.