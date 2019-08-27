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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 сер, 2019 11:46
2XL написав:
Олег1964 написав:Alfa_Bank , проясните, пожалуйста, ситуацию: 23 августа в 12.10 отправил с моно два платежа по прямым реквизитам на счет в банке. Раньше такие платежи шли максимум за один час.
В пятницу деньги не пришли. Поддержка моно утверждает, что платежи ушли на что указывает дата валютирования на квитанции - 23.08.2019 г.
Поддержка в Альфа пишет, что деньги не приходили.
Деньги зачислились только сегодня в 12.46.
Кто прав и кто виноват?
Поддержка моно звездит.
100%. Я нашему офпреду (дай Бог ей здоровья!) верю.
Востаннє редагувалось Олег196
в Сер 28 сер, 2019 12:42, всього редагувалось 1 раз.
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Олег196
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Додано: Сер 28 сер, 2019 11:49
Подскажите, пожалуйста, после перевода денег по р2р на Ультру можно сразу делать валютообмен или нужно ждать проводки по счету?
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Олег196
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Додано: Сер 28 сер, 2019 12:02
Олег196 написав:
Подскажите, пожалуйста, после перевода денег по р2р на Ультру можно сразу делать валютообмен или нужно ждать проводки по счету?
Олег196, добрый день. Можете сразу делать.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 28 сер, 2019 12:14
Альфа-банк,
Подскажите по коду 5300 я так понимаю должны начислять орехи, в исключениях его не вижу, сегодня сделал оплату долларовой картой а орехов нет.
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antey718
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Додано: Сер 28 сер, 2019 12:33
Сегодня сделал две оплаты кредиткой "Максимум", орехов нет.
Уважаемый представитель, прокомментируйте, пожалуйста.
P.S. За месячную сумму не вылез, до нее еще идти и идти...
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Искатель
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Додано: Сер 28 сер, 2019 12:38
Уважаемый представитель!
Присоединяюсь к предыдущим вопрошающим. Тоже сегодня сделала оплату в супермаркете, бонусы кеш`ю не начислены. Почему и когда ожидать?
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Annet_
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Додано: Сер 28 сер, 2019 12:45
Хмм. Перевірив, ранішня покупка в аптеці - кеш’ю є
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Сер 28 сер, 2019 12:54
chipmunk написав:
Хмм. Перевірив, ранішня покупка в аптеці - кеш’ю є
Думаю, не начислили тем, кто делал покупки примерно после 11:00-11:30. Т.е. имел место сбой системы.
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Искатель
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Додано: Сер 28 сер, 2019 12:55
antey718, Искатель, Annet_, добрый день. Проверяю. Отпишусь.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 28 сер, 2019 12:58
Покупка сделана в 13-30 , тоже не начислены бонусы.
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
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Oktawa
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