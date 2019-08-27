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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7522752375247525

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 995
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 995
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:59

Пора брать рефинанс под залог валюты или ОВГЗ :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 13:02

Re: Альфа-Банк

ого, это получается,что люди только и думают круглосуточно о бонусах
Бекас
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 13:18

  Alfa_Bank написав:antey718, Искатель, Annet_, добрый день. Проверяю. Отпишусь.

Уже исправляем ситуацию. Извините за неудобства.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 13:22

  Oktawa написав:Покупка сделана в 13-30 , тоже не начислены бонусы.

Oktawa, добрый день. О ситуации знаем. Уже работаем над исправлением. Приношу извинения за неудобства.
Alfa_Bank
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  #<1 ... 7522752375247525
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