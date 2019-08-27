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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 сер, 2019 12:59
Пора брать рефинанс под залог валюты или ОВГЗ
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 28 сер, 2019 13:02
ого, это получается,что люди только и думают круглосуточно о бонусах
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Додано: Сер 28 сер, 2019 13:18
Alfa_Bank написав:antey718
, Искатель
, Annet_
, добрый день. Проверяю. Отпишусь.
Уже исправляем ситуацию. Извините за неудобства.
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Додано: Сер 28 сер, 2019 13:22
Oktawa написав:
Покупка сделана в 13-30 , тоже не начислены бонусы.
Oktawa, добрый день. О ситуации знаем. Уже работаем над исправлением. Приношу извинения за неудобства.
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