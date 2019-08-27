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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 995
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 995
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:59

Пора брать рефинанс под залог валюты или ОВГЗ :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 13:02

Re: Альфа-Банк

ого, это получается,что люди только и думают круглосуточно о бонусах
Бекас
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 13:18

  Alfa_Bank написав:antey718, Искатель, Annet_, добрый день. Проверяю. Отпишусь.

Уже исправляем ситуацию. Извините за неудобства.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 13:22

  Oktawa написав:Покупка сделана в 13-30 , тоже не начислены бонусы.

Oktawa, добрый день. О ситуации знаем. Уже работаем над исправлением. Приношу извинения за неудобства.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 15:10

Re: Альфа-Банк

Добрый день! так что делать - не покупать пока в аптеках, не исправили еще? мне нужно сделать крупную покупку, жаль, если орехи потеряются...
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 15:14

  Arien написав:Добрый день! так что делать - не покупать пока в аптеках, не исправили еще? мне нужно сделать крупную покупку, жаль, если орехи потеряются...


Уже начислили орехи.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 15:16

  antey718 написав:
  Arien написав:Добрый день! так что делать - не покупать пока в аптеках, не исправили еще? мне нужно сделать крупную покупку, жаль, если орехи потеряются...


Уже начислили орехи.

спасибо, это именно аптечные, да?
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 15:19

  Arien написав:
  antey718 написав:
  Arien написав:Добрый день! так что делать - не покупать пока в аптеках, не исправили еще? мне нужно сделать крупную покупку, жаль, если орехи потеряются...


Уже начислили орехи.

спасибо, это именно аптечные, да?

Arien, добрый день. Начисляются все бонусы согласно условий ПЛ. Можете совершать покупки.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 16:15

Alfa_Bank Хотелось бы знать подробнее
Шановні клієнти!

Інформуємо Вас про те, що з 03.09.2019 вступають в силу зміни процентних ставок за строковими депозитами фізичних осіб в національній валюті України, у зв’язку з чим внесено зміни в п.1 “Умови депозитних вкладів фізичних осіб” Розділу ІІ Додатку №6 “Депозитні вклади фізичних осіб” до Публічної пропозиції.


Шановні клієнти!

Повідомляємо Вам, що з 21.08.2019 р. вносяться зміни до Публічної пропозиції АТ "Альфа-Банк" на укладання Договору про банківське обслуговування фізичних осіб, Додатку 4 "Кредитні картки" та Додатку 8 "Послуги інтернет-сервісу "My Alfa-Bank".
Bosstone
 
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