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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7523752475257526

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 995
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 995
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 17:13

2 Альфа-Банк

Уважаемая Альфабанк
А ваша "Легка рострочка" уже доступна для покупок в Фокстрот или это только подготовка к запуску?

Там как раз скидка есть на тот товар, который хочу.
Заранее дякую!
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 17:27

  Alfa_Bank написав:Arien, добрый день. Начисляются все бонусы согласно условий ПЛ. Можете совершать покупки.


спасибо, но, к сожалению, не прошла покупка в аптеке... :( можно передать заявку в соотв. отдел? может, начислится все-таки:

Зображення

это было час назад

upd: уже отобразилось, прошу прощения за панику )
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 18:03

  Bosstone написав:Alfa_Bank Хотелось бы знать подробнее
Шановні клієнти!

Інформуємо Вас про те, що з 03.09.2019 вступають в силу зміни процентних ставок за строковими депозитами фізичних осіб в національній валюті України, у зв’язку з чим внесено зміни в п.1 “Умови депозитних вкладів фізичних осіб” Розділу ІІ Додатку №6 “Депозитні вклади фізичних осіб” до Публічної пропозиції.

Зображення

Ставки вниз вслед за учетной.
В 2020 году Национальный банк Украины может снизить учетную ставку до показателя в 9%.

Об этом сообщает ОлФин со ссылкой на данные регулятора.

Глава НБУ Яков Смолий прогнозирует, что в 2021 году учетная ставка может быть снижена до 8%, если в Украине будут соответствующие экономические условия.

Смолий также рассказал, что будет учтена маржа банков в 4-5%. При таких условиях можно будет выдавать кредиты под 12-13% годовых.

https://allfin.com.ua/news/novosti-bank ... n_get_more
Аlександр
 
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