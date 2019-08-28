Bosstone написав:Alfa_Bank Хотелось бы знать подробнее
Шановні клієнти!
Інформуємо Вас про те, що з 03.09.2019 вступають в силу зміни процентних ставок за строковими депозитами фізичних осіб в національній валюті України, у зв’язку з чим внесено зміни в п.1 “Умови депозитних вкладів фізичних осіб” Розділу ІІ Додатку №6 “Депозитні вклади фізичних осіб” до Публічної пропозиції.
Ставки вниз вслед за учетной.
В 2020 году Национальный банк Украины может снизить учетную ставку до показателя в 9%.
Об этом сообщает ОлФин со ссылкой на данные регулятора.
Глава НБУ Яков Смолий прогнозирует, что в 2021 году учетная ставка может быть снижена до 8%, если в Украине будут соответствующие экономические условия.
Смолий также рассказал, что будет учтена маржа банков в 4-5%. При таких условиях можно будет выдавать кредиты под 12-13% годовых.