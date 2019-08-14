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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7524752575267527>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 995
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 995
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 17:13

2 Альфа-Банк

Уважаемая Альфабанк
А ваша "Легка рострочка" уже доступна для покупок в Фокстрот или это только подготовка к запуску?

Там как раз скидка есть на тот товар, который хочу.
Заранее дякую!
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 17:27

  Alfa_Bank написав:Arien, добрый день. Начисляются все бонусы согласно условий ПЛ. Можете совершать покупки.


спасибо, но, к сожалению, не прошла покупка в аптеке... :( можно передать заявку в соотв. отдел? может, начислится все-таки:

Зображення

это было час назад

upd: уже отобразилось, прошу прощения за панику )
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 18:03

  Bosstone написав:Alfa_Bank Хотелось бы знать подробнее
Шановні клієнти!

Інформуємо Вас про те, що з 03.09.2019 вступають в силу зміни процентних ставок за строковими депозитами фізичних осіб в національній валюті України, у зв’язку з чим внесено зміни в п.1 “Умови депозитних вкладів фізичних осіб” Розділу ІІ Додатку №6 “Депозитні вклади фізичних осіб” до Публічної пропозиції.

Зображення

Ставки вниз вслед за учетной.
В 2020 году Национальный банк Украины может снизить учетную ставку до показателя в 9%.

Об этом сообщает ОлФин со ссылкой на данные регулятора.

Глава НБУ Яков Смолий прогнозирует, что в 2021 году учетная ставка может быть снижена до 8%, если в Украине будут соответствующие экономические условия.

Смолий также рассказал, что будет учтена маржа банков в 4-5%. При таких условиях можно будет выдавать кредиты под 12-13% годовых.

https://allfin.com.ua/news/novosti-bank ... n_get_more
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 21:45

Аlександр

де ви взяли нові депо ставки?
на оф сайті ще висять від 14.08.2019
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 22:10

  greenozon написав:Аlександр

де ви взяли нові депо ставки?
на оф сайті ще висять від 14.08.2019

Анонс на третье число.
5 сентября понижение учетной ставки НБУ на 1 - 2%. Плюс вчерашнее размещение ОВГЗ под 15.3 - 16.3% годовых.
https://mof.gov.ua/uk/borgova-politika
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 22:28

  greenozon написав:Аlександр

де ви взяли нові депо ставки?
на оф сайті ще висять від 14.08.2019

А где новые? На скрине с ХР файл с датой 14.08, по сути на картинке ничего не видно.
И я хочу кредит под 12 годовых :)
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 22:38

Этот банк – просто уникальный. Интересно, они все эти грабли специально выдумывают, или у них само так получается?
Начну с самого интересного: по состоянию на текущий момент имею 45к общего долга по карте «Максимум». Из них 20к оформлены в рассрочку. Но сумма погашения в текущем периоде светится 41к. То есть банк требует погасить 16к долга, уже оформленного в рассрочку, под угрозой вылета из льготного периода и начисления процентов. Самое интересное, как я понимаю, будет, если я не внесу полностью эту сумму, и на эти деньги одновременно начислится и процент про кредитке, и комиссия по рассрочкам. Впрочем, если эту сумму внести, получится не менее интересно. В погашение рассрочек она, очевидно, не пойдёт, если не сделать этого вручную, но и собственными средствами на карте не станет, т.к. в целом карта останется в минусе. То есть деньги, хоть и уйдут в банк, но за пользование ими всё равно будет начислена комиссия по рассрочкам. В общем, сплошной цирк.
Теперь, кому интересно, расскажу, как это получилось. Изначальная моя идея была в том, чтобы попытаться бесплатно отсрочить платежи по кредитке на один расчетный период. С этой целью я, после получения предложений о рассрочке, не активировал их сразу, а переждал расчетную дату в грейсе (да, заплатил РКО, но это мелочи), а уже потом активировал. Различные глюки начали вылазить ещё на этапе СМС с предложениями, когда на две разных операции я получил две СМС с одинаковым кодом. Исследовать, что будет, не стал, просто получил новый код по ссылке, благо хоть ссылки оказались разные. Далее, оказалось, что перевод операции в рассрочку уменьшает сумму обязательного платежа в текущем периоде (по-моему, на полную сумму рассрочки). То есть сейчас у меня минимальный платёж уже, якобы, внесён, хотя ни копейки денег я ещё не погасил. Но вот полная сумма к погашению в текущем периоде остается неизменной, как была рассчитана в РД. Ну и, видимо, основной моей цели этим способом не достичь. В рассрочках фигурирует только дата операции (а не дата оформления рассрочки на неё), поэтому нет оснований думать, что в следующую расчетную дату по всем этим, оформленным только что, рассрочкам не будет начислен первый платёж с комиссией по регламенту. Можно было бы, конечно, спросить у службы поддержки, когда будет начислен первый платеж, но, учитывая качество её работы, даже если ответа и удастся добиться, доверять ему всё равно нельзя.
Поскольку я долго ждал перед оформлением рассрочки, наткнулся ещё на одну забавную ситуацию: в последний день предложения отправляю несколько кодов. Подтверждения сразу приходят на все, кроме одного, самого крупного. Думаю, попало на какую-то проверку. Однако, нет. Через время приходит ответ, что код неверный. Код, разумеется, отсылался верный, но и по ссылке показывается только сообщение о том, что срок действия предложения истёк. Пишу это всё в чат поддержки. Отдельно указываю, что код проверял, и он верный. Получаю ответ, что, та-дам, вы прислали неверный код подтверждения. Как я понимаю, если бы ситуация ограничивалась этим кодом, я бы вряд-ли добился от них ещё чего-нибудь. Но у меня был ещё один козырь - на дворе пока ещё дата из СМС, а по ссылке из сообщения уже «срок предложения истек». Тут, вроде, уже не ответишь «сам дурак», поэтому обращение было зафиксировано и обещано дать ответ. И ответ, действительно, через несколько дней дали. Оказывается, если в предложении написано «до N-го числа», то это не означает, что в течение этого дня оно действительно. Там ещё есть и время, т.е. «до 13:57 N-го числа». Время это, естественно, нигде не указывается, и вряд-ли вам его сообщат, пока не станет поздно. Интересно, может расчетная дата у них тоже заканчивается не в 23:59, а, в отдельных случаях, например, в 7:43?
А теперь – финальный вопрос знатокам: если я делаю досрочное погашение рассрочки, и досрочно погашенная сумма попадает в общий долг по карте, распространяется ли на неё грейс-период с момента досрочного погашения? То есть, могу ли я, ещё раз заплатив РКО, загаситься уже в следующем расчетном периоде? Или, и это будет особенно забавно, если досрочное погашение увеличивает сумму к полному погашению в текущем периоде. В этом случае эта сумма у меня рискует превысить не только общий долг, но и кредитный лимит вообще :-)
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 23:14

Re: Альфа-Банк

  Аlександр написав:5 сентября понижение учетной ставки НБУ на 1 - 2%


прошу пардона, у вас прямий інсайд від дєдЯші? :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 23:16

  greenozon написав:
  Аlександр написав:5 сентября понижение учетной ставки НБУ на 1 - 2%


прошу пардона, у вас прямий інсайд від дєдЯші? :)


от рожка, а он сожитель рожковой )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 23:19

M-Audio ну я вам писал - вы в этом вопросе первопроходец, вот и расскажете, что и как.
Однако в любом случае, досрочно погашённые рассрочки проведутся текущим рп, а значит должны попасть в льготный период
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