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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 сер, 2019 23:21
IMPRINTER написав: greenozon написав: Аlександр написав:
5 сентября понижение учетной ставки НБУ на 1 - 2%
прошу пардона, у вас прямий інсайд від дєдЯші?
от рожка, а он сожитель рожковой )
Спалили Катюху)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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Додано: Сер 28 сер, 2019 23:31
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ну александр это же агент рожка )
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Додано: Сер 28 сер, 2019 23:32
Ставки вниз вслед за учетной.
https://allfin.com.ua/news/novosti-bank ... n_get_more
В 2020 году Национальный банк Украины может снизить учетную ставку до показателя в 9%.
Об этом сообщает ОлФин со ссылкой на данные регулятора.
Глава НБУ Яков Смолий прогнозирует, что в 2021 году учетная ставка может быть снижена до 8%, если в Украине будут соответствующие экономические условия.
Смолий также рассказал, что будет учтена маржа банков в 4-5%. При таких условиях можно будет выдавать кредиты под 12-13% годовых.
Кабы не увидели мы учетную ставку 20% в 2020 году, очередной глобальный финансовый кризис на носу...Под 12% кредитовать они собрались.Чудаки...
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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Додано: Чет 29 сер, 2019 00:03
M-Audio написав:
Этот банк – просто уникальный. Интересно, они все эти грабли специально выдумывают
, или у них само так получается?
понимаете - там не просто грабли - там замаскированные капканы.
З.Ы.
принял решение не работать с аллой по кредиткам.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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