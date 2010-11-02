Спалили Катюху)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 сер, 2019 23:21
Спалили Катюху)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
Додано: Сер 28 сер, 2019 23:31
_Slava_
ну александр это же агент рожка )
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Додано: Сер 28 сер, 2019 23:32
Кабы не увидели мы учетную ставку 20% в 2020 году, очередной глобальный финансовый кризис на носу...Под 12% кредитовать они собрались.Чудаки...
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
Додано: Чет 29 сер, 2019 00:03
понимаете - там не просто грабли - там замаскированные капканы.
З.Ы.
принял решение не работать с аллой по кредиткам.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Чет 29 сер, 2019 01:18
Вас же сразу предупреждали так не делать, ибо будет бобо.
Могли хотя бы испытать методу на какой-нибудь маленькой трате, убедится в безперспективности и иметь ещё месяц, а то и 2 на основную сумму
Вы на авто тоже так учились - сразу газ в пол? или все таки потихоньку потихоньку, нарабатывая необходимые навыки?
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