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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7524752575267527

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 995
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 995
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 23:21

  IMPRINTER написав:
  greenozon написав:
  Аlександр написав:5 сентября понижение учетной ставки НБУ на 1 - 2%


прошу пардона, у вас прямий інсайд від дєдЯші? :)


от рожка, а он сожитель рожковой )

Спалили Катюху)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 23:31

_Slava_

ну александр это же агент рожка )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 23:32


Ставки вниз вслед за учетной.
В 2020 году Национальный банк Украины может снизить учетную ставку до показателя в 9%.

Об этом сообщает ОлФин со ссылкой на данные регулятора.

Глава НБУ Яков Смолий прогнозирует, что в 2021 году учетная ставка может быть снижена до 8%, если в Украине будут соответствующие экономические условия.

Смолий также рассказал, что будет учтена маржа банков в 4-5%. При таких условиях можно будет выдавать кредиты под 12-13% годовых.

https://allfin.com.ua/news/novosti-bank ... n_get_more

Кабы не увидели мы учетную ставку 20% в 2020 году, очередной глобальный финансовый кризис на носу...Под 12% кредитовать они собрались.Чудаки...
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 00:03

  M-Audio написав:Этот банк – просто уникальный. Интересно, они все эти грабли специально выдумывают, или у них само так получается?


понимаете - там не просто грабли - там замаскированные капканы.

З.Ы.
принял решение не работать с аллой по кредиткам.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 01:18

  M-Audio написав:...

Вас же сразу предупреждали так не делать, ибо будет бобо.
Могли хотя бы испытать методу на какой-нибудь маленькой трате, убедится в безперспективности и иметь ещё месяц, а то и 2 на основную сумму :)

Вы на авто тоже так учились - сразу газ в пол? или все таки потихоньку потихоньку, нарабатывая необходимые навыки?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 06:24

  curiousobro написав:
  M-Audio написав:...

Вас же сразу предупреждали так не делать, ибо будет бобо.
Могли хотя бы испытать методу на какой-нибудь маленькой трате, убедится в безперспективности и иметь ещё месяц, а то и 2 на основную сумму :)

Так я, вроде, ничего не потерял. Кроме неудавшейся одной рассрочки, но переживу.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 07:02

Re: Альфа-Банк

Подскажите как правильно закрыть кредитки в альфе? Раньше в МАБ была кнопка закрыть (https://alfabank.ua/ru/about/press/zakr ... banku-1356) теперь такой кнопки нет.
Закрывать через отделение? Справку о закрытии брать нужно или алла по нормальному уведомляет кредитные бюро о разрыве отношений?
omni
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 07:48

  curiousobro написав:Уважаемая Альфабанк
А ваша "Легка рострочка" уже доступна для покупок в Фокстрот или это только подготовка к запуску?

Там как раз скидка есть на тот товар, который хочу.
Заранее дякую!

curiousobro, доброе утро. Это пока пилот. Но по запросу клиента могут уже оформить.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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