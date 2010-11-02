Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 сер, 2019 23:21
IMPRINTER написав: greenozon написав: Аlександр написав:
5 сентября понижение учетной ставки НБУ на 1 - 2%
прошу пардона, у вас прямий інсайд від дєдЯші?
от рожка, а он сожитель рожковой )
Спалили Катюху)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Додано: Сер 28 сер, 2019 23:31
_Slava_ ну александр это же агент рожка )
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IMPRINTER
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Додано: Сер 28 сер, 2019 23:32
Ставки вниз вслед за учетной.
В 2020 году Национальный банк Украины может снизить учетную ставку до показателя в 9%.
Об этом сообщает ОлФин со ссылкой на данные регулятора. Глава НБУ Яков Смолий прогнозирует, что в 2021 году учетная ставка может быть снижена до 8%, если в Украине будут соответствующие экономические условия. Смолий также рассказал, что будет учтена маржа банков в 4-5%. При таких условиях можно будет выдавать кредиты под 12-13% годовых. https://allfin.com.ua/news/novosti-bank ... n_get_more
Кабы не увидели мы учетную ставку 20% в 2020 году, очередной глобальный финансовый кризис на носу...Под 12% кредитовать они собрались.Чудаки...
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Додано: Чет 29 сер, 2019 00:03
M-Audio написав:
Этот банк – просто уникальный. Интересно, они все эти грабли
специально выдумывают
, или у них само так получается?
понимаете - там не просто грабли - там замаскированные капканы.
З.Ы.
принял решение не работать с аллой по кредиткам.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Додано: Чет 29 сер, 2019 01:18
M-Audio написав:
...
Вас же сразу предупреждали так не делать, ибо будет бобо.
Могли хотя бы испытать методу на какой-нибудь маленькой трате, убедится в безперспективности и иметь ещё месяц, а то и 2 на основную сумму
Вы на авто тоже так учились - сразу газ в пол? или все таки потихоньку потихоньку, нарабатывая необходимые навыки?
curiousobro
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Додано: Чет 29 сер, 2019 06:24
curiousobro написав: M-Audio написав:
...
Вас же сразу предупреждали так не делать, ибо будет бобо.
Могли хотя бы испытать методу на какой-нибудь маленькой трате, убедится в безперспективности и иметь ещё месяц, а то и 2 на основную сумму
Так я, вроде, ничего не потерял. Кроме неудавшейся одной рассрочки, но переживу.
M-Audio
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Додано: Чет 29 сер, 2019 07:02
Подскажите как правильно закрыть кредитки в альфе? Раньше в МАБ была кнопка закрыть (
https://alfabank.ua/ru/about/press/zakr ... banku-1356
) теперь такой кнопки нет.
Закрывать через отделение? Справку о закрытии брать нужно или алла по нормальному уведомляет кредитные бюро о разрыве отношений?
omni
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Додано: Чет 29 сер, 2019 07:48
curiousobro написав:
Уважаемая Альфабанк
А ваша "Легка рострочка" уже доступна для покупок в Фокстрот или это только подготовка к запуску?
Там как раз скидка есть на тот товар, который хочу.
Заранее дякую!
curiousobro, доброе утро. Это пока пилот. Но по запросу клиента могут уже оформить.
Alfa_Bank
Представник банку
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Додано: Чет 29 сер, 2019 07:59
Bosstone написав: Alfa_Bank
Хотелось бы знать подробнее
Шановні клієнти!
Інформуємо Вас про те, що з 03.09.2019 вступають в силу зміни процентних ставок за строковими депозитами фізичних осіб в національній валюті України, у зв’язку з чим внесено зміни в п.1 “Умови депозитних вкладів фізичних осіб” Розділу ІІ Додатку №6 “Депозитні вклади фізичних осіб” до Публічної пропозиції. Шановні клієнти! Повідомляємо Вам, що з 21.08.2019 р. вносяться зміни до Публічної пропозиції АТ "Альфа-Банк" на укладання Договору про банківське обслуговування фізичних осіб, Додатку 4 "Кредитні картки" та Додатку 8 "Послуги інтернет-сервісу "My Alfa-Bank".
Bosstone, доброе утро. Новые документы по второй новости уже на сайте. По первой - на уточнении.
Alfa_Bank
Представник банку
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Додано: Чет 29 сер, 2019 08:10
как тут лучше всего гасить кредитку, чтобы средства максимально быстро зашли?
Hack-Stock
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Чет 29 сер, 2019 07:23 Amid
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Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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