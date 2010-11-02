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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7525752675277528

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 995
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 995
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 08:22

Alfa_Bank
Може ви знаєте, під які категорії кешбеку потрапляють оплати картою в Sportlife та доставка їжі Глово/УберІтс?
Rainbow
 
Повідомлень: 2528
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 08:24

  Rainbow написав:Alfa_Bank
Може ви знаєте, під які категорії кешбеку потрапляють оплати картою в Sportlife та доставка їжі Глово/УберІтс?

Альфой не платил, но в Монобанке УберІтс проходил как такси (MCC 4121).
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 08:36

  M-Audio написав:Этот банк – просто уникальный. Интересно, они все эти грабли специально выдумывают, или у них само так получается?
Начну с самого интересного: по состоянию на текущий момент имею 45к общего долга по карте «Максимум». Из них 20к оформлены в рассрочку. Но сумма погашения в текущем периоде светится 41к. То есть банк требует погасить 16к долга, уже оформленного в рассрочку, под угрозой вылета из льготного периода и начисления процентов. Самое интересное, как я понимаю, будет, если я не внесу полностью эту сумму, и на эти деньги одновременно начислится и процент про кредитке, и комиссия по рассрочкам. Впрочем, если эту сумму внести, получится не менее интересно. В погашение рассрочек она, очевидно, не пойдёт, если не сделать этого вручную, но и собственными средствами на карте не станет, т.к. в целом карта останется в минусе. То есть деньги, хоть и уйдут в банк, но за пользование ими всё равно будет начислена комиссия по рассрочкам. В общем, сплошной цирк.
Теперь, кому интересно, расскажу, как это получилось. Изначальная моя идея была в том, чтобы попытаться бесплатно отсрочить платежи по кредитке на один расчетный период. С этой целью я, после получения предложений о рассрочке, не активировал их сразу, а переждал расчетную дату в грейсе (да, заплатил РКО, но это мелочи), а уже потом активировал. Различные глюки начали вылазить ещё на этапе СМС с предложениями, когда на две разных операции я получил две СМС с одинаковым кодом. Исследовать, что будет, не стал, просто получил новый код по ссылке, благо хоть ссылки оказались разные. Далее, оказалось, что перевод операции в рассрочку уменьшает сумму обязательного платежа в текущем периоде (по-моему, на полную сумму рассрочки). То есть сейчас у меня минимальный платёж уже, якобы, внесён, хотя ни копейки денег я ещё не погасил. Но вот полная сумма к погашению в текущем периоде остается неизменной, как была рассчитана в РД. Ну и, видимо, основной моей цели этим способом не достичь. В рассрочках фигурирует только дата операции (а не дата оформления рассрочки на неё), поэтому нет оснований думать, что в следующую расчетную дату по всем этим, оформленным только что, рассрочкам не будет начислен первый платёж с комиссией по регламенту. Можно было бы, конечно, спросить у службы поддержки, когда будет начислен первый платеж, но, учитывая качество её работы, даже если ответа и удастся добиться, доверять ему всё равно нельзя.
Поскольку я долго ждал перед оформлением рассрочки, наткнулся ещё на одну забавную ситуацию: в последний день предложения отправляю несколько кодов. Подтверждения сразу приходят на все, кроме одного, самого крупного. Думаю, попало на какую-то проверку. Однако, нет. Через время приходит ответ, что код неверный. Код, разумеется, отсылался верный, но и по ссылке показывается только сообщение о том, что срок действия предложения истёк. Пишу это всё в чат поддержки. Отдельно указываю, что код проверял, и он верный. Получаю ответ, что, та-дам, вы прислали неверный код подтверждения. Как я понимаю, если бы ситуация ограничивалась этим кодом, я бы вряд-ли добился от них ещё чего-нибудь. Но у меня был ещё один козырь - на дворе пока ещё дата из СМС, а по ссылке из сообщения уже «срок предложения истек». Тут, вроде, уже не ответишь «сам дурак», поэтому обращение было зафиксировано и обещано дать ответ. И ответ, действительно, через несколько дней дали. Оказывается, если в предложении написано «до N-го числа», то это не означает, что в течение этого дня оно действительно. Там ещё есть и время, т.е. «до 13:57 N-го числа». Время это, естественно, нигде не указывается, и вряд-ли вам его сообщат, пока не станет поздно. Интересно, может расчетная дата у них тоже заканчивается не в 23:59, а, в отдельных случаях, например, в 7:43?
А теперь – финальный вопрос знатокам: если я делаю досрочное погашение рассрочки, и досрочно погашенная сумма попадает в общий долг по карте, распространяется ли на неё грейс-период с момента досрочного погашения? То есть, могу ли я, ещё раз заплатив РКО, загаситься уже в следующем расчетном периоде? Или, и это будет особенно забавно, если досрочное погашение увеличивает сумму к полному погашению в текущем периоде. В этом случае эта сумма у меня рискует превысить не только общий долг, но и кредитный лимит вообще :-)

M-Audio, доброе утро. Сумма для льготного периода формируется в РД. Если на эту дату долг не переведен в рассрочку, ее сумма включается в ЛП. Даже после отправки клиентом смс для подтверждения рассрочки и переноса суммы на счета рассрочки, сумма для ЛП не изменится (для использования ЛП нужно вносить всю сумму, в т.ч. сумму рассрочки). Если внесете сумму для ЛП, она погасит существующую задолженность по карте. Остаток будет учитываться как ваши личные средства (если не погасите ними вручную рассрочки). Первый платеж по рассрочке автоматически переходит в сумму задолженности по карте через одну биллинговую дату от даты оформления. Датой оформления считается дата совершения операции. При досрочном погашении рассрочки, данная операция учитывается как проведенная в день погашения.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 08:37

  omni написав:Подскажите как правильно закрыть кредитки в альфе? Раньше в МАБ была кнопка закрыть (https://alfabank.ua/ru/about/press/zakr ... banku-1356) теперь такой кнопки нет.
Закрывать через отделение? Справку о закрытии брать нужно или алла по нормальному уведомляет кредитные бюро о разрыве отношений?

omni, добрый день. Можете подать заявку на закрытие в отделении или через КЦ, чат.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 08:39

  Hack-Stock написав:как тут лучше всего гасить кредитку, чтобы средства максимально быстро зашли?

Много зависит от того где они находятся. А так быстрее всего через СЭП или в маб выбрать меню пополнение карты клиента онлайн. Но гасить именно в рабочее время.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 08:40

  Hack-Stock написав:как тут лучше всего гасить кредитку, чтобы средства максимально быстро зашли?

Hack-Stock, доброе утро. Хотите погашать наличными или безналом? С наших счетов или с других банков?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 08:41

ramaz
Дякую!
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 08:46

  Rainbow написав:Alfa_Bank
Може ви знаєте, під які категорії кешбеку потрапляють оплати картою в Sportlife та доставка їжі Глово/УберІтс?

Rainbow, доброго ранку. На жаль, не підкажу.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 09:01

Re: Альфа-Банк

Попытался выполнить платеж по реквизитам IBAN другого банка.
Получил сбой сервиса, статус операции "повернено".
Пришлось отправить старым дедовским способом: МФО+счет.
kucher_oleg_ua
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 09:11

  kucher_oleg_ua написав:Попытался выполнить платеж по реквизитам IBAN другого банка.
Получил сбой сервиса, статус операции "повернено".
Пришлось отправить старым дедовским способом: МФО+счет.

kucher_oleg_ua, добрый день. Подскажите, какую кнопку использовали для оплаты? Оплачивали на счет ФЛ или ЮЛ?
Alfa_Bank
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