Этот банк – просто уникальный. Интересно, они все эти грабли специально выдумывают, или у них само так получается?Начну с самого интересного: по состоянию на текущий момент имею 45к общего долга по карте «Максимум». Из них 20к оформлены в рассрочку. Но сумма погашения в текущем периоде светится 41к. То есть банк требует погасить 16к долга, уже оформленного в рассрочку, под угрозой вылета из льготного периода и начисления процентов. Самое интересное, как я понимаю, будет, если я не внесу полностью эту сумму, и на эти деньги одновременно начислится и процент про кредитке, и комиссия по рассрочкам. Впрочем, если эту сумму внести, получится не менее интересно. В погашение рассрочек она, очевидно, не пойдёт, если не сделать этого вручную, но и собственными средствами на карте не станет, т.к. в целом карта останется в минусе. То есть деньги, хоть и уйдут в банк, но за пользование ими всё равно будет начислена комиссия по рассрочкам. В общем, сплошной цирк.Теперь, кому интересно, расскажу, как это получилось. Изначальная моя идея была в том, чтобы попытаться бесплатно отсрочить платежи по кредитке на один расчетный период. С этой целью я, после получения предложений о рассрочке, не активировал их сразу, а переждал расчетную дату в грейсе (да, заплатил РКО, но это мелочи), а уже потом активировал. Различные глюки начали вылазить ещё на этапе СМС с предложениями, когда на две разных операции я получил две СМС с одинаковым кодом. Исследовать, что будет, не стал, просто получил новый код по ссылке, благо хоть ссылки оказались разные. Далее, оказалось, что перевод операции в рассрочку уменьшает сумму обязательного платежа в текущем периоде (по-моему, на полную сумму рассрочки). То есть сейчас у меня минимальный платёж уже, якобы, внесён, хотя ни копейки денег я ещё не погасил. Но вот полная сумма к погашению в текущем периоде остается неизменной, как была рассчитана в РД. Ну и, видимо, основной моей цели этим способом не достичь. В рассрочках фигурирует только дата операции (а не дата оформления рассрочки на неё), поэтому нет оснований думать, что в следующую расчетную дату по всем этим, оформленным только что, рассрочкам не будет начислен первый платёж с комиссией по регламенту. Можно было бы, конечно, спросить у службы поддержки, когда будет начислен первый платеж, но, учитывая качество её работы, даже если ответа и удастся добиться, доверять ему всё равно нельзя.Поскольку я долго ждал перед оформлением рассрочки, наткнулся ещё на одну забавную ситуацию: в последний день предложения отправляю несколько кодов. Подтверждения сразу приходят на все, кроме одного, самого крупного. Думаю, попало на какую-то проверку. Однако, нет. Через время приходит ответ, что код неверный. Код, разумеется, отсылался верный, но и по ссылке показывается только сообщение о том, что срок действия предложения истёк. Пишу это всё в чат поддержки. Отдельно указываю, что код проверял, и он верный. Получаю ответ, что, та-дам, вы прислали неверный код подтверждения. Как я понимаю, если бы ситуация ограничивалась этим кодом, я бы вряд-ли добился от них ещё чего-нибудь. Но у меня был ещё один козырь - на дворе пока ещё дата из СМС, а по ссылке из сообщения уже «срок предложения истек». Тут, вроде, уже не ответишь «сам дурак», поэтому обращение было зафиксировано и обещано дать ответ. И ответ, действительно, через несколько дней дали. Оказывается, если в предложении написано «до N-го числа», то это не означает, что в течение этого дня оно действительно. Там ещё есть и время, т.е. «до 13:57 N-го числа». Время это, естественно, нигде не указывается, и вряд-ли вам его сообщат, пока не станет поздно. Интересно, может расчетная дата у них тоже заканчивается не в 23:59, а, в отдельных случаях, например, в 7:43?А теперь – финальный вопрос знатокам: если я делаю досрочное погашение рассрочки, и досрочно погашенная сумма попадает в общий долг по карте, распространяется ли на неё грейс-период с момента досрочного погашения? То есть, могу ли я, ещё раз заплатив РКО, загаситься уже в следующем расчетном периоде? Или, и это будет особенно забавно, если досрочное погашение увеличивает сумму к полному погашению в текущем периоде. В этом случае эта сумма у меня рискует превысить не только общий долг, но и кредитный лимит вообще