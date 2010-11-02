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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 сер, 2019 09:35
Alfa_Bank написав: kucher_oleg_ua написав:
Попытался выполнить платеж по реквизитам IBAN другого банка.
Получил сбой сервиса, статус операции "повернено".
Пришлось отправить старым дедовским способом: МФО+счет.
kucher_oleg_ua, добрый день. Подскажите, какую кнопку использовали для оплаты? Оплачивали на счет ФЛ или ЮЛ?
Использовал "За IBAN іншого банку". Ввел реквизиты ФЛ(себя) в другом банке, получил и ввел СМС подверждение. По счету прошло списание и возврат суммы.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 09:39
Шановне товариство!
Давно не користувався Розстрочкою від Альфи.
Отже,
розрахункова дата - 15 число.
покупка - 24.07.
Покупку перевів в розстрочку.
Нагадайте, будь ласка,
1. щоб не потрапити на абонплату, загасити всю розстрочку я маю до 15.09.?
2. якщо я розстрочку розриваю до 15.09., але її не загашаю - з'являється абонка, але пільговий період продовжується ще на 30 днів - до 15.10.?
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Додано: Чет 29 сер, 2019 09:43
kucher_oleg_ua написав: Alfa_Bank написав: kucher_oleg_ua написав:
Попытался выполнить платеж по реквизитам IBAN другого банка.
Получил сбой сервиса, статус операции "повернено".
Пришлось отправить старым дедовским способом: МФО+счет.
kucher_oleg_ua, добрый день. Подскажите, какую кнопку использовали для оплаты? Оплачивали на счет ФЛ или ЮЛ?
Использовал "За IBAN іншого банку". Ввел реквизиты ФЛ(себя) в другом банке, получил и ввел СМС подверждение. По счету прошло списание и возврат суммы.
Сейчас проверю. Отпишусь.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 09:51
V2 написав:
Шановне товариство!
Давно не користувався Розстрочкою від Альфи.
Отже,
розрахункова дата - 15 число.
покупка - 24.07.
Покупку перевів в розстрочку.
Нагадайте, будь ласка,
1. щоб не потрапити на абонплату, загасити всю розстрочку я маю до 15.09.?
2. якщо я розстрочку розриваю до 15.09., але її не загашаю - з'являється абонка, але пільговий період продовжується ще на 30 днів - до 15.10.?
Да. Да
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Додано: Чет 29 сер, 2019 09:55
V2 написав:
Шановне товариство!
Давно не користувався Розстрочкою від Альфи.
Отже,
розрахункова дата - 15 число.
покупка - 24.07.
Покупку перевів в розстрочку.
Нагадайте, будь ласка,
1. щоб не потрапити на абонплату, загасити всю розстрочку я маю до 15.09.?
2. якщо я розстрочку розриваю до 15.09., але її не загашаю - з'являється абонка, але пільговий період продовжується ще на 30 днів - до 15.10.?
V2, доброго дня.
1. Перший платіж буде сформовано у вересні, але враховуйте, що 15.09 - вихідний.
2. Якщо погасите розстрочку за рахунок кредитного ліміту, по виписці пройде операція датою погашення. Якщо не враховувати абонплату, ПП по ній буде до 15.10.19.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 10:06
Alfa_Bank написав: Bosstone написав:Alfa_Bank
Хотелось бы знать подробнее
Шановні клієнти!
Інформуємо Вас про те, що з 03.09.2019 вступають в силу зміни процентних ставок за строковими депозитами фізичних осіб в національній валюті України, у зв’язку з чим внесено зміни в п.1 “Умови депозитних вкладів фізичних осіб” Розділу ІІ Додатку №6 “Депозитні вклади фізичних осіб” до Публічної пропозиції.
Шановні клієнти!
Повідомляємо Вам, що з 21.08.2019 р. вносяться зміни до Публічної пропозиції АТ "Альфа-Банк" на укладання Договору про банківське обслуговування фізичних осіб, Додатку 4 "Кредитні картки" та Додатку 8 "Послуги інтернет-сервісу "My Alfa-Bank".
Bosstone, доброе утро. Новые документы по второй новости уже на сайте. По первой - на уточнении.
По депозитам: будут изменения по ставкам депозитов с пополнением + появится новый вид вклада. Детали скоро разместим на сайте.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 10:07
Шановні Flamingo, Alfa_Bank, щиро ДЯКУЮ!
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Додано: Чет 29 сер, 2019 10:53
Alfa_Bank написав:
M-Audio, доброе утро. Сумма для льготного периода формируется в РД. Если на эту дату долг не переведен в рассрочку, ее сумма включается в ЛП. Даже после отправки клиентом смс для подтверждения рассрочки и переноса суммы на счета рассрочки, сумма для ЛП не изменится (для использования ЛП нужно вносить всю сумму, в т.ч. сумму рассрочки). Если внесете сумму для ЛП, она погасит существующую задолженность по карте. Остаток будет учитываться как ваши личные средства (если не погасите ними вручную рассрочки). Первый платеж по рассрочке автоматически переходит в сумму задолженности по карте через одну биллинговую дату от даты оформления. Датой оформления считается дата совершения операции. При досрочном погашении рассрочки, данная операция учитывается как проведенная в день погашения.
Спасибо вам за правильное понимание ситуации и точные формулировки.
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