RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7526752775287529

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 995
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 995
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 09:35

  Alfa_Bank написав:
  kucher_oleg_ua написав:Попытался выполнить платеж по реквизитам IBAN другого банка.
Получил сбой сервиса, статус операции "повернено".
Пришлось отправить старым дедовским способом: МФО+счет.

kucher_oleg_ua, добрый день. Подскажите, какую кнопку использовали для оплаты? Оплачивали на счет ФЛ или ЮЛ?


Использовал "За IBAN іншого банку". Ввел реквизиты ФЛ(себя) в другом банке, получил и ввел СМС подверждение. По счету прошло списание и возврат суммы.
kucher_oleg_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 63
З нами з: 23.12.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 09:39

Re: Альфа-Банк

Шановне товариство!
Давно не користувався Розстрочкою від Альфи.
Отже,
розрахункова дата - 15 число.
покупка - 24.07.
Покупку перевів в розстрочку.
Нагадайте, будь ласка,
1. щоб не потрапити на абонплату, загасити всю розстрочку я маю до 15.09.?
2. якщо я розстрочку розриваю до 15.09., але її не загашаю - з'являється абонка, але пільговий період продовжується ще на 30 днів - до 15.10.?
V2
4
 
Повідомлень: 6193
З нами з: 03.07.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 972 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 09:43

  kucher_oleg_ua написав:
  Alfa_Bank написав:
  kucher_oleg_ua написав:Попытался выполнить платеж по реквизитам IBAN другого банка.
Получил сбой сервиса, статус операции "повернено".
Пришлось отправить старым дедовским способом: МФО+счет.

kucher_oleg_ua, добрый день. Подскажите, какую кнопку использовали для оплаты? Оплачивали на счет ФЛ или ЮЛ?


Использовал "За IBAN іншого банку". Ввел реквизиты ФЛ(себя) в другом банке, получил и ввел СМС подверждение. По счету прошло списание и возврат суммы.

Сейчас проверю. Отпишусь.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6984
З нами з: 18.02.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 598 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 09:51

  V2 написав:Шановне товариство!
Давно не користувався Розстрочкою від Альфи.
Отже,
розрахункова дата - 15 число.
покупка - 24.07.
Покупку перевів в розстрочку.
Нагадайте, будь ласка,
1. щоб не потрапити на абонплату, загасити всю розстрочку я маю до 15.09.?
2. якщо я розстрочку розриваю до 15.09., але її не загашаю - з'являється абонка, але пільговий період продовжується ще на 30 днів - до 15.10.?

Да. Да
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2787
З нами з: 20.03.15
Подякував: 45 раз.
Подякували: 582 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 09:55

  V2 написав:Шановне товариство!
Давно не користувався Розстрочкою від Альфи.
Отже,
розрахункова дата - 15 число.
покупка - 24.07.
Покупку перевів в розстрочку.
Нагадайте, будь ласка,
1. щоб не потрапити на абонплату, загасити всю розстрочку я маю до 15.09.?
2. якщо я розстрочку розриваю до 15.09., але її не загашаю - з'являється абонка, але пільговий період продовжується ще на 30 днів - до 15.10.?

V2, доброго дня.
1. Перший платіж буде сформовано у вересні, але враховуйте, що 15.09 - вихідний.
2. Якщо погасите розстрочку за рахунок кредитного ліміту, по виписці пройде операція датою погашення. Якщо не враховувати абонплату, ПП по ній буде до 15.10.19.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6984
З нами з: 18.02.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 598 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:06

  Alfa_Bank написав:
  Bosstone написав:Alfa_Bank Хотелось бы знать подробнее
Шановні клієнти!

Інформуємо Вас про те, що з 03.09.2019 вступають в силу зміни процентних ставок за строковими депозитами фізичних осіб в національній валюті України, у зв’язку з чим внесено зміни в п.1 “Умови депозитних вкладів фізичних осіб” Розділу ІІ Додатку №6 “Депозитні вклади фізичних осіб” до Публічної пропозиції.


Шановні клієнти!

Повідомляємо Вам, що з 21.08.2019 р. вносяться зміни до Публічної пропозиції АТ "Альфа-Банк" на укладання Договору про банківське обслуговування фізичних осіб, Додатку 4 "Кредитні картки" та Додатку 8 "Послуги інтернет-сервісу "My Alfa-Bank".

Bosstone, доброе утро. Новые документы по второй новости уже на сайте. По первой - на уточнении.

По депозитам: будут изменения по ставкам депозитов с пополнением + появится новый вид вклада. Детали скоро разместим на сайте.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6984
З нами з: 18.02.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 598 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:07

Шановні Flamingo, Alfa_Bank, щиро ДЯКУЮ!
V2
4
 
Повідомлень: 6193
З нами з: 03.07.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 972 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:53

  Alfa_Bank написав:M-Audio, доброе утро. Сумма для льготного периода формируется в РД. Если на эту дату долг не переведен в рассрочку, ее сумма включается в ЛП. Даже после отправки клиентом смс для подтверждения рассрочки и переноса суммы на счета рассрочки, сумма для ЛП не изменится (для использования ЛП нужно вносить всю сумму, в т.ч. сумму рассрочки). Если внесете сумму для ЛП, она погасит существующую задолженность по карте. Остаток будет учитываться как ваши личные средства (если не погасите ними вручную рассрочки). Первый платеж по рассрочке автоматически переходит в сумму задолженности по карте через одну биллинговую дату от даты оформления. Датой оформления считается дата совершения операции. При досрочном погашении рассрочки, данная операция учитывается как проведенная в день погашения.

Спасибо вам за правильное понимание ситуации и точные формулировки.
M-Audio
 
Повідомлень: 1645
З нами з: 23.03.11
Подякував: 261 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7526752775287529
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, alibob, Ferlakur, Google Adsense [Bot], greenozon, M-Audio, patrikk, Stringer, Кочевник, Волоdимир і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 515, 516, 517
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5164 693505
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 сер, 2019 10:52
vollena71
А-Банк 1 ... 1325, 1326, 1327
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13264 1865460
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 сер, 2019 08:42
ingtrans
ОТП БАНК 1 ... 609, 610, 611
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6107 1396924
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 сер, 2019 18:54
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (75288)
29.08.2019 11:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.