Alfa_Bank написав:Сумма для льготного периода формируется в РД. Если на эту дату долг не переведен в рассрочку, ее сумма включается в ЛП. Даже после отправки клиентом смс для подтверждения рассрочки и переноса суммы на счета рассрочки, сумма для ЛП не изменится (для использования ЛП нужно вносить всю сумму, в т.ч. сумму рассрочки). Если внесете сумму для ЛП, она погасит существующую задолженность по карте. Остаток будет учитываться как ваши личные средства (если не погасите ними вручную рассрочки). Первый платеж по рассрочке автоматически переходит в сумму задолженности по карте через одну биллинговую дату от даты оформления. Датой оформления считается дата совершения операции. При досрочном погашении рассрочки, данная операция учитывается как проведенная в день погашения.
Хотелось бы все же уточнить кое что в этом тексте. Выделил что именно хотелось бы уточнить.
пример
покупка совершается 01-09-2019р. приходит предложение о рассрочке.
наступает РД 03-09-2019р.
проводка по счету проходит 04-09-2019р.
отправляем смс на согласие о рассрочке 05-09-2019р.
получаем подтверждение на оформление рассрочки 05-09-2019р.
хотелось бы уточнить что в этих действиях является ОПЕРАЦИЕЙ про которую шла речь в выделенном мной тексте.