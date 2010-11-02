Alfa_Bank написав:Сумма для льготного периода формируется в РД. Если на эту дату долг не переведен в рассрочку, ее сумма включается в ЛП. Даже после отправки клиентом смс для подтверждения рассрочки и переноса суммы на счета рассрочки, сумма для ЛП не изменится (для использования ЛП нужно вносить всю сумму, в т.ч. сумму рассрочки). Если внесете сумму для ЛП, она погасит существующую задолженность по карте. Остаток будет учитываться как ваши личные средства (если не погасите ними вручную рассрочки). Первый платеж по рассрочке автоматически переходит в сумму задолженности по карте через одну биллинговую дату от даты оформления. Датой оформления считается дата совершения операции. При досрочном погашении рассрочки, данная операция учитывается как проведенная в день погашения.
покупка совершается 01-09-2019р. приходит предложение о рассрочке. наступает РД 03-09-2019р. проводка по счету проходит 04-09-2019р. отправляем смс на согласие о рассрочке 05-09-2019р. получаем подтверждение на оформление рассрочки 05-09-2019р.
хотелось бы уточнить что в этих действиях является ОПЕРАЦИЕЙ про которую шла речь в выделенном мной тексте.
Востаннє редагувалось mephala в Чет 29 сер, 2019 12:57, всього редагувалось 1 раз.
ol_zy написав:Ни у кого, случайно, нет апк-ашки одной из предыдущих версий МАБа? Если есть - просьба скинуть в л.с.
А смысл? Логика на сервере, в апк- пользовательский интерфейс.
Попробовать записать отпечаток пальца - он работал пока случайно не так коснулся (только в мабе от этого слетает) и теперь включить не могу. Может старая версия позволит сохранить отпечаток, а потом новая подхватит.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Alfa_Bank написав:Сумма для льготного периода формируется в РД. Если на эту дату долг не переведен в рассрочку, ее сумма включается в ЛП. Даже после отправки клиентом смс для подтверждения рассрочки и переноса суммы на счета рассрочки, сумма для ЛП не изменится (для использования ЛП нужно вносить всю сумму, в т.ч. сумму рассрочки). Если внесете сумму для ЛП, она погасит существующую задолженность по карте. Остаток будет учитываться как ваши личные средства (если не погасите ними вручную рассрочки). Первый платеж по рассрочке автоматически переходит в сумму задолженности по карте через одну биллинговую дату от даты оформления. Датой оформления считается дата совершения операции. При досрочном погашении рассрочки, данная операция учитывается как проведенная в день погашения.
покупка совершается 01-09-2019р. приходит предложение о рассрочке. наступает РД 03-09-2019р. проводка по счету проходит 04-09-2019р. отправляем смс на согласие о рассрочке 05-09-2019р. получаем подтверждение на оформление рассрочки 05-09-2019р.
хотелось бы уточнить что в этих действиях является ОПЕРАЦИЕЙ про которую шла речь в выделенном мной тексте.
mephala, добрый день. Если более детально: согласно заложенной логике, датой оформления считается дата совершения операции перевода на рассрочку (по факту перевода суммы в рассрочку приходит смс). На вашем примере это - "получаем подтверждение на оформление рассрочки 05-09-2019р.".