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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7527752875297530

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 995
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 995
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 11:41

  Alfa_Bank написав:Сумма для льготного периода формируется в РД. Если на эту дату долг не переведен в рассрочку, ее сумма включается в ЛП. Даже после отправки клиентом смс для подтверждения рассрочки и переноса суммы на счета рассрочки, сумма для ЛП не изменится (для использования ЛП нужно вносить всю сумму, в т.ч. сумму рассрочки). Если внесете сумму для ЛП, она погасит существующую задолженность по карте. Остаток будет учитываться как ваши личные средства (если не погасите ними вручную рассрочки). Первый платеж по рассрочке автоматически переходит в сумму задолженности по карте через одну биллинговую дату от даты оформления. Датой оформления считается дата совершения операции. При досрочном погашении рассрочки, данная операция учитывается как проведенная в день погашения.


покупка совершается 01-09-2019р. приходит предложение о рассрочке.
наступает РД 03-09-2019р.
проводка по счету проходит 04-09-2019р.
отправляем смс на согласие о рассрочке 05-09-2019р.
получаем подтверждение на оформление рассрочки 05-09-2019р.

хотелось бы уточнить что в этих действиях является ОПЕРАЦИЕЙ про которую шла речь в выделенном мной тексте.
Востаннє редагувалось mephala в Чет 29 сер, 2019 12:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:46

  kucher_oleg_ua написав:Попытался выполнить платеж по реквизитам IBAN другого банка.
Получил сбой сервиса, статус операции "повернено".
Пришлось отправить старым дедовским способом: МФО+счет.


Аналогічно - декілька раз пробув по Ібану, сбой сервиса, а провів через МФО.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:56

  Skiw написав:
  ol_zy написав:Ни у кого, случайно, нет апк-ашки одной из предыдущих версий МАБа? Если есть - просьба скинуть в л.с.

А смысл?
Логика на сервере, в апк- пользовательский интерфейс.

Попробовать записать отпечаток пальца - он работал пока случайно не так коснулся (только в мабе от этого слетает) и теперь включить не могу. Может старая версия позволит сохранить отпечаток, а потом новая подхватит.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 13:12

  Alfa_Bank написав:
  Hack-Stock написав:как тут лучше всего гасить кредитку, чтобы средства максимально быстро зашли?

Hack-Stock, доброе утро. Хотите погашать наличными или безналом? С наших счетов или с других банков?

Хочу безналом с карты другого банка
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 13:39

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:Сумма для льготного периода формируется в РД. Если на эту дату долг не переведен в рассрочку, ее сумма включается в ЛП. Даже после отправки клиентом смс для подтверждения рассрочки и переноса суммы на счета рассрочки, сумма для ЛП не изменится (для использования ЛП нужно вносить всю сумму, в т.ч. сумму рассрочки). Если внесете сумму для ЛП, она погасит существующую задолженность по карте. Остаток будет учитываться как ваши личные средства (если не погасите ними вручную рассрочки). Первый платеж по рассрочке автоматически переходит в сумму задолженности по карте через одну биллинговую дату от даты оформления. Датой оформления считается дата совершения операции. При досрочном погашении рассрочки, данная операция учитывается как проведенная в день погашения.


покупка совершается 01-09-2019р. приходит предложение о рассрочке.
наступает РД 03-09-2019р.
проводка по счету проходит 04-09-2019р.
отправляем смс на согласие о рассрочке 05-09-2019р.
получаем подтверждение на оформление рассрочки 05-09-2019р.

хотелось бы уточнить что в этих действиях является ОПЕРАЦИЕЙ про которую шла речь в выделенном мной тексте.

mephala, добрый день. Если более детально: согласно заложенной логике, датой оформления считается дата совершения операции перевода на рассрочку (по факту перевода суммы в рассрочку приходит смс). На вашем примере это - "получаем подтверждение на оформление рассрочки 05-09-2019р.".
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 13:42

  Hack-Stock написав:
  Alfa_Bank написав:
  Hack-Stock написав:как тут лучше всего гасить кредитку, чтобы средства максимально быстро зашли?

Hack-Stock, доброе утро. Хотите погашать наличными или безналом? С наших счетов или с других банков?

Хочу безналом с карты другого банка

Тогда, думаю, СЕП самый быстрый способ. При получении платежа с другого банка в рабочее время, мы его зачисляем на счет в тот же день. Только уточните у отправителя регламент отправки.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 13:44

  Ой+ написав:
  kucher_oleg_ua написав:Попытался выполнить платеж по реквизитам IBAN другого банка.
Получил сбой сервиса, статус операции "повернено".
Пришлось отправить старым дедовским способом: МФО+счет.


Аналогічно - декілька раз пробув по Ібану, сбой сервиса, а провів через МФО.

Ой+, доброго дня. Зараз виясняю. Напишу.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 13:54

  Hack-Stock написав:
  Alfa_Bank написав:
  Hack-Stock написав:как тут лучше всего гасить кредитку, чтобы средства максимально быстро зашли?

Hack-Stock, доброе утро. Хотите погашать наличными или безналом? С наших счетов или с других банков?

Хочу безналом с карты другого банка

лучше открыть у аллы комфорт и по п2п перекинуть на него деньги с другого банка.
затем волшебной кнопкой погасить кредитку с комфорта.
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