Додано: Чет 29 сер, 2019 18:19

curiousobro написав: M-Audio написав: Единственное, в чем вы не правы - я не мог испытать методу на маленькой трате, потому что мне надо было много всего и сразу Единственное, в чем вы не правы - я не мог испытать методу на маленькой трате, потому что мне надо было много всего и сразу



Те кому реально что-либо нужно - ищут возможности. Остальные ищут оправдания.



Простите, но я не верю в невозможность разбить покупки на части с выделением одной пробной ~1К.

Те кому реально что-либо нужно - ищут возможности. Остальные ищут оправдания.Простите, но я не верю в невозможность разбить покупки на части с выделением одной пробной ~1К.

У меня и так было много "частей", что это меняет? Всё равно, увидеть, что и как происходит с этими рассрочками, в интересующем меня контексте, можно было только после расчетной даты. Ну, допустим, оформил я одну рассрочку до расчетной даты (я действительно оформил), разорвал её потом, и увидел, что это хорошо, и лучше, чем оформлять после РД. Как вы мне предлагаете теперь вернуться в прошлое, чтобы и остальные рассрочки оформить до расчетной даты?А оформить одну покупку, подождать пару месяцев до полного прояснения механизма работы, и только потом покупать остальное - такой возможности не было.