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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 сер, 2019 21:35
ol_zy написав: Skiw написав: ol_zy написав:
Ни у кого, случайно, нет апк-ашки одной из предыдущих версий МАБа? Если есть - просьба скинуть в л.с.
А смысл?
Логика на сервере, в апк- пользовательский интерфейс.
Попробовать записать отпечаток пальца - он работал пока случайно не так коснулся (только в мабе от этого слетает) и теперь включить не могу. Может старая версия позволит сохранить отпечаток, а потом новая подхватит.
А, это да, это 100% локально.
Где-то у Гугли есть сервис хранения истории апк, я так искал на 2.2 приложения, как вспомню - отпишу
Skiw
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Skiw
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