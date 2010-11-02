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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7528752975307531

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 995
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 995
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:35

  ol_zy написав:
  Skiw написав:
  ol_zy написав:Ни у кого, случайно, нет апк-ашки одной из предыдущих версий МАБа? Если есть - просьба скинуть в л.с.

А смысл?
Логика на сервере, в апк- пользовательский интерфейс.

Попробовать записать отпечаток пальца - он работал пока случайно не так коснулся (только в мабе от этого слетает) и теперь включить не могу. Может старая версия позволит сохранить отпечаток, а потом новая подхватит.

А, это да, это 100% локально.
Где-то у Гугли есть сервис хранения истории апк, я так искал на 2.2 приложения, как вспомню - отпишу
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 662
З нами з: 04.04.15
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  #<1 ... 7528752975307531
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