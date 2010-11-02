Фирменный магазин "Кондитерская лавка" ЗКФ (Запорожской кондитерской фабрики) на Металлургов. Там был правда старый терминал (РБА) - я просил его заменить на современный с бесконтактом. На неделе наверное зайду проверю эти 10%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 вер, 2019 23:01
Фирменный магазин "Кондитерская лавка" ЗКФ (Запорожской кондитерской фабрики) на Металлургов. Там был правда старый терминал (РБА) - я просил его заменить на современный с бесконтактом. На неделе наверное зайду проверю эти 10%
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