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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7536753775387539

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 23:01

  Flamingo написав:Подскажите пожалуйста, где это в нашем городе такое чудо завелось

Фирменный магазин "Кондитерская лавка" ЗКФ (Запорожской кондитерской фабрики) на Металлургов. Там был правда старый терминал (РБА) - я просил его заменить на современный с бесконтактом. На неделе наверное зайду проверю эти 10% :)
Vorlon
 
Повідомлень: 7178
З нами з: 14.06.13
Подякував: 363 раз.
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  #<1 ... 7536753775387539
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