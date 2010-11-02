Фирменный магазин "Кондитерская лавка" ЗКФ (Запорожской кондитерской фабрики) на Металлургов. Там был правда старый терминал (РБА) - я просил его заменить на современный с бесконтактом. На неделе наверное зайду проверю эти 10%
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Додано: Нед 01 вер, 2019 23:01
Фирменный магазин "Кондитерская лавка" ЗКФ (Запорожской кондитерской фабрики) на Металлургов. Там был правда старый терминал (РБА) - я просил его заменить на современный с бесконтактом. На неделе наверное зайду проверю эти 10%
Додано: Пон 02 вер, 2019 08:17
Что за спор? Найти не могу.
Уважаемый представитель, как там продвигаются дела с шаблонами по IBANу?
Уже почти месяц прошёл.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 02 вер, 2019 09:49
Пари Аллой естественно проигран. Ставка на необязательность Постернака, понятно, была безпроигрышной.
Пари был бессрочный - каждое 1 число месяца начиная с 1 сентября применяются штрафные санкции в ввиде канцелярской продукции.
Жду первую бандероль.
Могу сразу принять единоразовый презент в виде Галакси S, чтоб сэкономить Альфе на ежемесячных почтовых расходах.
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Додано: Пон 02 вер, 2019 11:26
Re: Альфа-Банк
Додано: Пон 02 вер, 2019 11:43
Re: Альфа-Банк
Додано: Пон 02 вер, 2019 12:39
Это ответственность банка, а не прелставителя)).
Наш представитель это единственный луч света в этом тёмном царстве, т. к. знаешь, что есть кто сможет помочь, если что. К ней претензий нет) Альфа тратит кучу денег на всяких дармоедов безруких, так что особого урона финансового спор не нанесет.
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