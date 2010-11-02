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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7536753775387539

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 23:01

  Flamingo написав:Подскажите пожалуйста, где это в нашем городе такое чудо завелось

Фирменный магазин "Кондитерская лавка" ЗКФ (Запорожской кондитерской фабрики) на Металлургов. Там был правда старый терминал (РБА) - я просил его заменить на современный с бесконтактом. На неделе наверное зайду проверю эти 10% :)
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 08:17

  mustbe написав:Осень, однако.
Как там спор Импри vs Алла ?

Что за спор? Найти не могу.

Уважаемый представитель, как там продвигаются дела с шаблонами по IBANу?
Уже почти месяц прошёл.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 09:49

  mustbe написав:Осень, однако.
Как там спор Импри vs Алла ?


Пари Аллой естественно проигран. Ставка на необязательность Постернака, понятно, была безпроигрышной.

Пари был бессрочный - каждое 1 число месяца начиная с 1 сентября применяются штрафные санкции в ввиде канцелярской продукции.

Жду первую бандероль.
Могу сразу принять единоразовый презент в виде Галакси S, чтоб сэкономить Альфе на ежемесячных почтовых расходах.

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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 11:26

Re: Альфа-Банк

  Sagittarius написав:Кто-то уже пробовал оплачивать газ через iPay.ua картой по акции «Твоя энергонезависимость»? Какой там MCC?

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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 11:43

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:Пари Аллой естественно проигран.
Это, наверное, первое и последнее пари. Больше такого точно не будет — представитель банка не будет брать на себя такую ответственность. INHO
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 12:39

  MASolomko написав:
  IMPRINTER написав:Пари Аллой естественно проигран.
Это, наверное, первое и последнее пари. Больше такого точно не будет — представитель банка не будет брать на себя такую ответственность. INHO


Это ответственность банка, а не прелставителя)).
Наш представитель это единственный луч света в этом тёмном царстве, т. к. знаешь, что есть кто сможет помочь, если что. К ней претензий нет) Альфа тратит кучу денег на всяких дармоедов безруких, так что особого урона финансового спор не нанесет.
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  #<1 ... 7536753775387539
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