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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7539754075417542>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 21:47

  IMPRINTER написав:
  mustbe написав:Осень, однако.
Как там спор Импри vs Алла ?


Пари Аллой естественно проигран. Ставка на необязательность Постернака, понятно, была безпроигрышной.

Пари был бессрочный - каждое 1 число месяца начиная с 1 сентября применяются штрафные санкции в ввиде канцелярской продукции.

Жду первую бандероль.
Могу сразу принять единоразовый презент в виде Галакси S, чтоб сэкономить Альфе на ежемесячных почтовых расходах.

ПОДАРОК ТЕТИ АЛЛЫ

Знаете, как называют мамину сестру?
Представьте себе, ее зовут "тетя", очень смешно, правда?
Во-первых, тетя - это пожилая женщина с бородавками на носу. А у маминой сестры Аллы личико чистое и гладкое, как персик.
Во-вторых, тети вечно ворчат и ругаются. А мамина сестра только смеется и улыбается, и нам ее всегда расцеловать хочется в смеющееся лицо.
В-третьих, от чужой тети подарков не дождешься, они только и знают, что жаловаться маме на нас с Женей. А Аллочка столько подарков приносит, что голова кружится. И никогда на нас не жалуется, только за щечку щиплет или щекочется, когда мы особенно вредные.
И у нас почти все игрушки в доме от тети Аллы. И большой кран с башней и длинной стрелой, под которой стоять нельзя, когда "вира" или "майна". Это когда вверх или вниз, только я еще плохо выучил.
И домик Барби она подарила. Женечка в этом домике прибирается каждое утро, пыль протирает, пылесосит, окна проветривает.
И железную дорогу со светофорами, рельсами и паровозом тоже Аллочка привезла.
Вся наша детская завалена игрушками от нашей тети.
Жаль только, что мамина сестра живет далеко от нас.

Мама говорит, что тетя Алла работает за границей.
И мы так толком и не поняли, где это?
Мама сказала:
- У каждой страны есть свои границы. Граница там, где начинается чужая земля. И все страны свои границы берегут. Вот наш папа однажды служил на самой границе.
И папа головой кивнул:
- Стоят на границе пограничные столбы, полосатые такие. И еще есть нейтральная полоса, распаханная трактором под гребеночку. Чтобы сразу можно было увидеть след нарушителя. И пограничные собаки немедленно берут этот след и ловят шпионов и нарушителей границ.

И мы с Женей тут же принялись играть в границу. Я был, конечно, командиром пограничников, а Женечка пограничной собакой. Только я свою сестричку так и не научил рычать грозно и лаять громко. Тявкала Женя слабенько, но визгливо, так что в ушах звенело. А рычать совсем не научилась, только слюни летели во все стороны.
Но зато мы поняли, где работает тетя Алла.
А вот кем работает, осталось загадкой.
Папа сказал, что дипломатом. И я только руками развел.
Дипломат - это же такой маленький чемоданчик с замочками. Папа с ним на работу ходит. Как можно работать дипломатом?
Неужели тетю Аллу тоже носят вот так за границей? Набивают ее бумагами.

Продолжение :)
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 22:00

в МАБе все самоназвания карт вернулись на стандартные !
Леша верни в зад !
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 22:04

Re: Альфа-Банк

adamsmittttt написав:
2XL написав:
adamsmittttt написав:Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, снова не приходят уведомления о входе в МАБ. Это только у меня так? Мобильная версия на Андроиде.
Подскажите рецепт, как реализовали )
Для меня важно получать уведомления. Их отсутствие для меня означает отсутствие одного из механизмов безопасности. То, что их бывает много решается фильтрами в почтовом клиенте. При отсутствии же уведомлений я безоружен в случае взлома и лишен возможности вовремя отреагировать, принять меры...
Нормальные банки имеют мониторинг и звонят клиенту при нетипичной операции или ошибке.
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 22:07

  2XL написав:Нормальные банки имеют мониторинг и звонят клиенту при нетипичной операции или ошибке.

ненормальные банки
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 22:27

Re: Альфа-Банк

2XL написав:
adamsmittttt написав:
2XL написав:[quote="adamsmittttt"]Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, снова не приходят уведомления о входе в МАБ. Это только у меня так? Мобильная версия на Андроиде.
Подскажите рецепт, как реализовали )
Для меня важно получать уведомления. Их отсутствие для меня означает отсутствие одного из механизмов безопасности. То, что их бывает много решается фильтрами в почтовом клиенте. При отсутствии же уведомлений я безоружен в случае взлома и лишен возможности вовремя отреагировать, принять меры...
Нормальные банки имеют мониторинг и звонят клиенту при нетипичной операции или ошибке.[/quote]Куда звонят?
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 22:29

Re: Альфа-Банк

MASolomko написав:Через какое время после получения кредитки Максимум доступна возможность отключить "добровольные" страховки?
В минулому році від фінризиків відключав через 5 хв після отримання.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 22:44

  MASolomko написав:Через какое время после получения кредитки Максимум доступна возможность отключить "добровольные" страховки?

да, сразу - звонком на горячку. По-моему, даже до активации карты.
Востаннє редагувалось ol_zy в Пон 02 вер, 2019 22:47, всього редагувалось 1 раз.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 22:45

Re: Альфа-Банк

По МАБу что-то слышно, когда починят?
anis
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 23:01

  anis написав:По МАБу что-то слышно, когда починят?

вроде работает.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 23:30

  ol_zy написав:
  anis написав:По МАБу что-то слышно, когда починят?

вроде работает.


тока на некоторых акках картам вернули самоназвания :twisted:
вот как мне теперь понять какой это комфорт и какая кредитка?

Зображення
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