Знаете, как называют мамину сестру?Представьте себе, ее зовут "тетя", очень смешно, правда?Во-первых, тетя - это пожилая женщина с бородавками на носу. А у маминой сестры Аллы личико чистое и гладкое, как персик.Во-вторых, тети вечно ворчат и ругаются. А мамина сестра только смеется и улыбается, и нам ее всегда расцеловать хочется в смеющееся лицо.В-третьих, от чужой тети подарков не дождешься, они только и знают, что жаловаться маме на нас с Женей. А Аллочка столько подарков приносит, что голова кружится. И никогда на нас не жалуется, только за щечку щиплет или щекочется, когда мы особенно вредные.И у нас почти все игрушки в доме от тети Аллы. И большой кран с башней и длинной стрелой, под которой стоять нельзя, когда "вира" или "майна". Это когда вверх или вниз, только я еще плохо выучил.И домик Барби она подарила. Женечка в этом домике прибирается каждое утро, пыль протирает, пылесосит, окна проветривает.И железную дорогу со светофорами, рельсами и паровозом тоже Аллочка привезла.Вся наша детская завалена игрушками от нашей тети.Жаль только, что мамина сестра живет далеко от нас.Мама говорит, что тетя Алла работает за границей.И мы так толком и не поняли, где это?Мама сказала:- У каждой страны есть свои границы. Граница там, где начинается чужая земля. И все страны свои границы берегут. Вот наш папа однажды служил на самой границе.И папа головой кивнул:- Стоят на границе пограничные столбы, полосатые такие. И еще есть нейтральная полоса, распаханная трактором под гребеночку. Чтобы сразу можно было увидеть след нарушителя. И пограничные собаки немедленно берут этот след и ловят шпионов и нарушителей границ.И мы с Женей тут же принялись играть в границу. Я был, конечно, командиром пограничников, а Женечка пограничной собакой. Только я свою сестричку так и не научил рычать грозно и лаять громко. Тявкала Женя слабенько, но визгливо, так что в ушах звенело. А рычать совсем не научилась, только слюни летели во все стороны.Но зато мы поняли, где работает тетя Алла.А вот кем работает, осталось загадкой.Папа сказал, что дипломатом. И я только руками развел.Дипломат - это же такой маленький чемоданчик с замочками. Папа с ним на работу ходит. Как можно работать дипломатом?Неужели тетю Аллу тоже носят вот так за границей? Набивают ее бумагами.