Знаете, как называют мамину сестру? Представьте себе, ее зовут "тетя", очень смешно, правда? Во-первых, тетя - это пожилая женщина с бородавками на носу. А у маминой сестры Аллы личико чистое и гладкое, как персик. Во-вторых, тети вечно ворчат и ругаются. А мамина сестра только смеется и улыбается, и нам ее всегда расцеловать хочется в смеющееся лицо. В-третьих, от чужой тети подарков не дождешься, они только и знают, что жаловаться маме на нас с Женей. А Аллочка столько подарков приносит, что голова кружится. И никогда на нас не жалуется, только за щечку щиплет или щекочется, когда мы особенно вредные. И у нас почти все игрушки в доме от тети Аллы. И большой кран с башней и длинной стрелой, под которой стоять нельзя, когда "вира" или "майна". Это когда вверх или вниз, только я еще плохо выучил. И домик Барби она подарила. Женечка в этом домике прибирается каждое утро, пыль протирает, пылесосит, окна проветривает. И железную дорогу со светофорами, рельсами и паровозом тоже Аллочка привезла. Вся наша детская завалена игрушками от нашей тети. Жаль только, что мамина сестра живет далеко от нас.
Мама говорит, что тетя Алла работает за границей. И мы так толком и не поняли, где это? Мама сказала: - У каждой страны есть свои границы. Граница там, где начинается чужая земля. И все страны свои границы берегут. Вот наш папа однажды служил на самой границе. И папа головой кивнул: - Стоят на границе пограничные столбы, полосатые такие. И еще есть нейтральная полоса, распаханная трактором под гребеночку. Чтобы сразу можно было увидеть след нарушителя. И пограничные собаки немедленно берут этот след и ловят шпионов и нарушителей границ.
И мы с Женей тут же принялись играть в границу. Я был, конечно, командиром пограничников, а Женечка пограничной собакой. Только я свою сестричку так и не научил рычать грозно и лаять громко. Тявкала Женя слабенько, но визгливо, так что в ушах звенело. А рычать совсем не научилась, только слюни летели во все стороны. Но зато мы поняли, где работает тетя Алла. А вот кем работает, осталось загадкой. Папа сказал, что дипломатом. И я только руками развел. Дипломат - это же такой маленький чемоданчик с замочками. Папа с ним на работу ходит. Как можно работать дипломатом? Неужели тетю Аллу тоже носят вот так за границей? Набивают ее бумагами.
adamsmittttt написав:Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, снова не приходят уведомления о входе в МАБ. Это только у меня так? Мобильная версия на Андроиде.
Подскажите рецепт, как реализовали )
Для меня важно получать уведомления. Их отсутствие для меня означает отсутствие одного из механизмов безопасности. То, что их бывает много решается фильтрами в почтовом клиенте. При отсутствии же уведомлений я безоружен в случае взлома и лишен возможности вовремя отреагировать, принять меры...
Нормальные банки имеют мониторинг и звонят клиенту при нетипичной операции или ошибке.
2XL написав:[quote="adamsmittttt"]Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, снова не приходят уведомления о входе в МАБ. Это только у меня так? Мобильная версия на Андроиде.
Подскажите рецепт, как реализовали )
Для меня важно получать уведомления. Их отсутствие для меня означает отсутствие одного из механизмов безопасности. То, что их бывает много решается фильтрами в почтовом клиенте. При отсутствии же уведомлений я безоружен в случае взлома и лишен возможности вовремя отреагировать, принять меры...
Нормальные банки имеют мониторинг и звонят клиенту при нетипичной операции или ошибке.[/quote]Куда звонят?