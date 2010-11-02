Додано: Вів 03 вер, 2019 00:01
IMPRINTER написав: ol_zy написав: anis написав:
По МАБу что-то слышно, когда починят?
вроде работает.
тока на некоторых акках картам вернули самоназвания
вот как мне теперь понять какой это комфорт и какая кредитка?
Все заново, как и с шаблонами в свое время... Когда они уже нормальных программеров возьмут на работу? А то элементарного сделать не могут.
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