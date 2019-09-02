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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7539754075417542

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 23:59

Re: Альфа-Банк

ось нарешті і я зареєструвався на форумі ) Хоча читав по темах цікавих мені банків напевно роки два. Набирався знань та досвіду завдяки місцевим аксакалам форуму. За що всім їм дякую, і також багатьом іншим - завдяки вам дізнаюся багато чого цікавого, щоб застосувати у своїй практиці взаємовідносин з банками, та обійти різні граблі, врахувавши гіркий досвід тих, хто на них попав і подилився цим тут на форумі фінанс.юа
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 00:01

  IMPRINTER написав:
  ol_zy написав:
  anis написав:По МАБу что-то слышно, когда починят?

вроде работает.


тока на некоторых акках картам вернули самоназвания :twisted:
вот как мне теперь понять какой это комфорт и какая кредитка?

Зображення

Все заново, как и с шаблонами в свое время... Когда они уже нормальных программеров возьмут на работу? А то элементарного сделать не могут.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 00:30

ol_zy

да шаблону тоже послетали выборочно - не у всех - у меня тока по акку брата они слетели тогда
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 06:07

Профилактические работы?

А это еще что за фигня?
Мало того, что в МАБ заходит долго, ничего толком не подгружается (крутятся колесики), так еще и при попытке пополнить карту с карты другого банка выдается
"В данный момент сервис недоступен. Проводятся профилактические работы"

Какие нафиг профилактические работы? Кто о них объявлял и как теперь задолженность по кредиткам вовремя погасить? Это уже полный беспредел!
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 06:39

C грехом пополам, нажимая "Обновить" по несколько раз (когда выскакивала табличка "Профилактические работы") удалось пополнить кредитку по схеме "На ультру с другого банка" -> "На сберегательный"-> "Со сбера на кредитку". Волшебной быстрой кнопкой не пользуюсь, ну, не лежит к ней душа, я по старинке :)

Как я понял, вот эта надпись "Профилактические работы" - это ни о чем не значит, никаких работ и в помине не было, это просто глюк МАБа.

И решил я рассказать об еще одном глюке, который наблюдал вчера. Зашел в магазин, ребенку пару тетрадок купить. Естественно, достаю Максимку, проводят раз "Не авторизовано". Еще раз, еще раз, перегрузили терминал, еще раз - то же самое. Достаю Б5 Тасину - все ОК. Думаю "Наверно, что-то с картой". Звоню в банк: "К нам даже не приходили запросы". Предложили бесплатно перевыпустить.

А потом вечером захожу в другой магазин, достаю, провожу полосой - все отлично.
А что ж это было? Я б на терминал в первом грешил, но другой картой провелось мгновенно...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 07:34

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER написав:
  2XL написав:Нормальные банки имеют мониторинг и звонят клиенту при нетипичной операции или ошибке.

ненормальные банки
Скоро Лёша уже будет совершенно ни при чем :)

Надіслано від мого SM-G970F, використовуючи Tapatalk
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 07:49

  clientage написав:
  Искатель написав:
  clientage написав:
ПС. Alfa_Bank, а коды 5697, 7296, которые каким-то боком таки относятся к одежде в ореховой программе вааще отсутствуют

clientage, доброе утро. Передам коллегам.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 08:00

Re: Альфа-Банк

А це поповнення онлайн, з якого часу можна виконати, з 10? Пишуть, що треба до 19.00, а от з скількох нема
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 08:08

Re: Альфа-Банк

chipmunk написав:А це поповнення онлайн, з якого часу можна виконати, з 10? Пишуть, що треба до 19.00, а от з скількох нема
Вчера пополнял в 9-05. Через 5 мин в выписке. Через 20 мин- исчезли красные цифры.
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