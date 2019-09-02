Додано: Вів 03 вер, 2019 06:39

C грехом пополам, нажимая "Обновить" по несколько раз (когда выскакивала табличка "Профилактические работы") удалось пополнить кредитку по схеме "На ультру с другого банка" -> "На сберегательный"-> "Со сбера на кредитку". Волшебной быстрой кнопкой не пользуюсь, ну, не лежит к ней душа, я по старинкеКак я понял, вот эта надпись "Профилактические работы" - это ни о чем не значит, никаких работ и в помине не было, это просто глюк МАБа.И решил я рассказать об еще одном глюке, который наблюдал вчера. Зашел в магазин, ребенку пару тетрадок купить. Естественно, достаю Максимку, проводят раз "Не авторизовано". Еще раз, еще раз, перегрузили терминал, еще раз - то же самое. Достаю Б5 Тасину - все ОК. Думаю "Наверно, что-то с картой". Звоню в банк: "К нам даже не приходили запросы". Предложили бесплатно перевыпустить.А потом вечером захожу в другой магазин, достаю, провожу полосой - все отлично.А что ж это было? Я б на терминал в первом грешил, но другой картой провелось мгновенно...