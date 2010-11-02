Додано: Вів 03 вер, 2019 13:33

Alfa_Bank написав: Stringer написав: Ув.Alfa_Bank , у человека есть зарплатная карта, но с предприятия он уволился, будет ли при этом его карта переведена в иной тариф? Или не будет там никаких комиссий по неактивности, если ему перестанет на эту карту поступать зарплатные платежи? Спасибо Ув., у человека есть зарплатная карта, но с предприятия он уволился, будет ли при этом его карта переведена в иной тариф? Или не будет там никаких комиссий по неактивности, если ему перестанет на эту карту поступать зарплатные платежи? Спасибо

Добрый день. А какой тариф был у карты? Она пакетная? Если не будет полгода целевых поступлений, карта будет переведена в статус дебетовой. Комиссия за неактивный счет и плата за пакет, если карта пакетная, доп.услуги (например, АЧ) сохраняются. Добрый день. А какой тариф был у карты? Она пакетная? Если не будет полгода целевых поступлений, карта будет переведена в статус дебетовой. Комиссия за неактивный счет и плата за пакет, если карта пакетная, доп.услуги (например, АЧ) сохраняются.

Так в том то и дело, что мой знакомый совсем профан в этих делах и какой тариф у карты сказать не может. Вот она была зарплатная, и ему не нужно было, ни хранить средства, ни количество платежей, чтобы она работала без комиссии. И вот она такая и останется, или перейдёт на пакетное обслуживание и с какого времени? Или доживет до конца срока действия в тарифе, в котором и была?