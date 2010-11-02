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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 вер, 2019 12:24
ale747095 написав:
Заправка амик вернула скидку 02.09.19 в сумме 110 грн в 7.48 утра,номер платежа 38943687,а альфа банк не провёл его!Смотрю им нравятся чужие денюжки?
ale747095, добрый день. Напишите в ЛС, проверю что нет так, если ещё актуально.
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Додано: Вів 03 вер, 2019 12:26
MASolomko написав:
Через какое время после получения кредитки Максимум доступна возможность отключить "добровольные" страховки?
Добрый день. Сразу можете отключить.
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Додано: Вів 03 вер, 2019 12:31
Alfa_Bank написав:
Не соглашусь. Почти все успели, появились более срочные дела.
Этот вопрос подымается мною уже 5-10 лет. И всегда находятсЯ какието неотложные дела. В этот раз было дано последнее китайское обещание за полгода решить этот вопрос. Альфа единчтвенный на планете банк, клиент которого не звнет какой картой он платил, если у тебя более одной карты с счету.
Востаннє редагувалось IMPRINTER
в Вів 03 вер, 2019 12:32, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 03 вер, 2019 12:31
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
Помимо того, что в МАБе слетели мои названия счетов и вернулись станлартные еще пеоемешались ярлыки! Тот ярлык, что у меня был на Глобус стал на ПИБ. Я сейчас чуть в ПИБ не отправил! Требую наказать виновных криворуков!
Взяла в работу. Отпишусь.
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Додано: Вів 03 вер, 2019 12:43
Stringer написав:
Ув.Alfa_Bank
, у человека есть зарплатная карта, но с предприятия он уволился, будет ли при этом его карта переведена в иной тариф? Или не будет там никаких комиссий по неактивности, если ему перестанет на эту карту поступать зарплатные платежи? Спасибо
Добрый день. А какой тариф был у карты? Она пакетная? Если не будет полгода целевых поступлений, карта будет переведена в статус дебетовой. Комиссия за неактивный счет и плата за пакет, если карта пакетная, доп.услуги (например, АЧ) сохраняются.
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Додано: Вів 03 вер, 2019 12:46
_PORT_UA написав:
Уважаемый оф.пред банка не планируется ли в Альфе сделать фактическое списание средств при оплате гривной в иностранной валюте платежа,как это происходит в некоторых др.банках?
Добрый день. Уточню.Отпишусь.
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Додано: Вів 03 вер, 2019 13:33
Alfa_Bank написав: Stringer написав:
Ув.Alfa_Bank
, у человека есть зарплатная карта, но с предприятия он уволился, будет ли при этом его карта переведена в иной тариф? Или не будет там никаких комиссий по неактивности, если ему перестанет на эту карту поступать зарплатные платежи? Спасибо
Добрый день. А какой тариф был у карты? Она пакетная? Если не будет полгода целевых поступлений, карта будет переведена в статус дебетовой. Комиссия за неактивный счет и плата за пакет, если карта пакетная, доп.услуги (например, АЧ) сохраняются.
Так в том то и дело, что мой знакомый совсем профан в этих делах и какой тариф у карты сказать не может. Вот она была зарплатная, и ему не нужно было, ни хранить средства, ни количество платежей, чтобы она работала без комиссии. И вот она такая и останется, или перейдёт на пакетное обслуживание и с какого времени? Или доживет до конца срока действия в тарифе, в котором и была?
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Додано: Вів 03 вер, 2019 13:47
ОфПреду
А где бонусы за депозиты открытые под акцию независимости?
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Додано: Вів 03 вер, 2019 13:48
Alfa_Bank написав:
Добрый день. Сразу можете отключить.
А какое-то уведомление касательно отключения этих услуг высылаться должно?
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Додано: Вів 03 вер, 2019 13:56
Stringer написав: Alfa_Bank написав: Stringer написав:
Ув.Alfa_Bank
, у человека есть зарплатная карта, но с предприятия он уволился, будет ли при этом его карта переведена в иной тариф? Или не будет там никаких комиссий по неактивности, если ему перестанет на эту карту поступать зарплатные платежи? Спасибо
Добрый день. А какой тариф был у карты? Она пакетная? Если не будет полгода целевых поступлений, карта будет переведена в статус дебетовой. Комиссия за неактивный счет и плата за пакет, если карта пакетная, доп.услуги (например, АЧ) сохраняются.
Так в том то и дело, что мой знакомый совсем профан в этих делах и какой тариф у карты сказать не может. Вот она была зарплатная, и ему не нужно было, ни хранить средства, ни количество платежей, чтобы она работала без комиссии. И вот она такая и останется, или перейдёт на пакетное обслуживание и с какого времени? Или доживет до конца срока действия в тарифе, в котором и была?
Так даже не подскажу. Пусть знакомый уточнит в чате или позвонит в КЦ.
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anis
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