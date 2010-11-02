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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7543754475457546

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 13:57

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:Добрый день. Сразу можете отключить.
А какое-то уведомление касательно отключения этих услуг высылаться должно?

Нет.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 14:00

  mephala написав:ОфПреду
А где бонусы за депозиты открытые под акцию независимости?

Добрый день. Согласно условий акции, начисление произойдет на бонусный счет клиента до 30.09.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7012
З нами з: 18.02.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 601 раз.
 
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1
1
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 14:03

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:ОфПреду
А где бонусы за депозиты открытые под акцию независимости?

Добрый день. Согласно условий акции, начисление произойдет на бонусный счет клиента до 30.09.

а бонус за пополняху? он же до конца месяца в котором было перечисление.
mephala
 
Повідомлень: 5352
З нами з: 07.04.14
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