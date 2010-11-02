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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 вер, 2019 13:57
MASolomko написав: Alfa_Bank написав:
Добрый день. Сразу можете отключить.
А какое-то уведомление касательно отключения этих услуг высылаться должно?
Нет.
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Додано: Вів 03 вер, 2019 14:00
mephala написав:
ОфПреду
А где бонусы за депозиты открытые под акцию независимости?
Добрый день. Согласно условий акции, начисление произойдет на бонусный счет клиента до 30.09.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 03 вер, 2019 14:03
Alfa_Bank написав: mephala написав:
ОфПреду
А где бонусы за депозиты открытые под акцию независимости?
Добрый день. Согласно условий акции, начисление произойдет на бонусный счет клиента до 30.09.
а бонус за пополняху? он же до конца месяца в котором было перечисление.
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