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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7544754575467547>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 13:57

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:Добрый день. Сразу можете отключить.
А какое-то уведомление касательно отключения этих услуг высылаться должно?

Нет.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 14:00

  mephala написав:ОфПреду
А где бонусы за депозиты открытые под акцию независимости?

Добрый день. Согласно условий акции, начисление произойдет на бонусный счет клиента до 30.09.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 7012
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 14:03

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:ОфПреду
А где бонусы за депозиты открытые под акцию независимости?

Добрый день. Согласно условий акции, начисление произойдет на бонусный счет клиента до 30.09.

а бонус за пополняху? он же до конца месяца в котором было перечисление.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 17:31

  Flamingo написав:
  Alfa_Bank написав:
  andriykulyk76 написав:Якщо я раніше вже скористався безплатною упаковкою багажу Welcome умова діє на Lounge Key чи вже ні?

Доброго дня, andriykulyk76. Для того, щоб відповісти на друге запитання, потрібна додаткова інформація. Уточніть, будь ласка, коли саме Ви скористались безплатною упаковкою багажу Welcome?

Давайте я поясню в чем тут речь, поскольку меня этот вопрос как бы тоже волнует - просто карты у меня другого банка. Ни я, ни, полагаю, andriykulyk76 пока еще не воспользовались ни бесплатной упаковкой багажа ни ЛаунжКеем. Неразбериха возникает потому что сама Виза очень двояко пишет условия на своем сайте. В частности владельцам премиум карт предоставляется несколько льгот:
- бесплатный проход в Лаунжкей
- бесплатная упаковка багажа в Борисполе
- ФастЛайн в Борисполе (для владельцев Сигнечуре и Инфинити)
- скидка 50% на поездку в аэропорты на Uber.

Смотрю, по Альфавским платинам (не знаю, как по картам других банков), помимо всего выше перечисленного, VISA предлагает еще:

Зображення

Держатель картки Visa Platinum, виданої банком-членом Visa International Service Association у Країні проживання, за умови, що картка є дійсною, а рахунок у задовільному стані. У випадках, коли це може бути застосовано до претензії або права на претензію, включає Партнера і / або Дитину Держателя картки.
Дитина, Діти
Діти Держателя картки, пасинки, падчерки, а також прийомні або усиновлені діти, максимум до 5 осіб на Подорож, кожен з яких повинен бути:
1. віком до 18 років (або до 23 років, якщо проходить навчання очної форми); і
2. фінансово залежним від Держателя картки; і
3. проживати з Держателем картки (крім, випадків, коли Дитина живе в іншому місці в той час як проходить навчання очної форми); і
4. неодруженим.
Партнер
Дружина / чоловік Держателя картки, співмешканець або особа будь-якої статі, з яким він або вона живе не менше одного року так, ніби вони є подружжям або у незареєстрованому шлюбі. Це повинно підтверджуватись спільним рахунком або рахунком за комунальні послуги, які використовуються кожним Партнером. Партнери повинні бути зареєстровані як такі, що постійно проживають разом за одною адресою.

Коли надається покриття
Страхове покриття в рамках усіх розділів діє щодо Подорожі, яка відбувається протягом Періоду страхування і включає в себе Подорож безпосередньо з Місця проживання та назад, за умови, що повернення до Місця проживання буде завершено протягом 24 годин після:
а. повернення до Країни проживання;
б. від'їзду з попередньо заброньованого житла в ході Подорожі в межах Країни проживання.

Країна проживання
Країна, в якій Держатель картки проживає на законних підставах.
Місце проживання.
Звичайне місце проживання Держателя картки в межах Країни проживання.
Подорож(і)
Подорож(і), що передбачає заздалегідь заброньований проїзд або проживання (тривалістю щонайменше 2 ночі і на відстань більше 100 кілометрів від Місця проживання, якщо Подорож не За кордон), присвячена виключно задоволенню, відпочинку або релаксації, коли Подорож починається і закінчується в Країні проживання Держателя картки, за умови, що або вартість подорожі Держателя картки, або попередньо заброньованого проживання сплачені карткою Держателя Visa Platinum.

Розділ А. Затримка транспортних рейсів
Що покривається.
Якщо відбуття рейсового Громадського транспорту, на якому Держатель картки забронював поїздку, затримується в кінцевій точці відбуття з Країни проживання або до неї, щонайменше на 4 години після запланованого часу відбуття через:
1. Страйк або Виробничий конфлікт, чи
2. Несприятливі погодні умови або
3. механічну поломку або технічну несправність рейсового Громадського транспорту, на якому Держатель картки забронював поїздку
Ми виплатимо:
1. Суму, що зазначена в Таблиці виплат у випадку затримки більше ніж на 4 години.

Розділ Б. Затримка багажу
Що покривається.
Ми виплатимо суму, зазначену в Таблиці виплат щодо затримки багажу, якщо зданий багаж, де міститься Особисте майно, тимчасово втрачено при транспортуванні під час Подорожі до місця призначення і не повернено Держателю картки протягом 4 годин з моменту прибуття Держателя картки.
Особливі умови
1. Від перевізника має бути отримане письмове підтвердження, що підтверджує кількість годин затримки багажу. Держатель картки
повинен:
а. отримати від авіакомпанії довідку про втрату майна.
б. подати офіційне письмове повідомлення про претензію протягом періоду, згідно
умов перевезення (будь ласка, збережіть копію).
в. зберегти усі проїзні квитки і бірки для подачі разом з претензією.
2. Покриття застосовується тільки щодо кінцевого пункту призначення Подорожі Держателя картки.

https://cardholderbenefitsonline.com/fi ... dae26f.pdf
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 18:26

Господа! Давно не гасил грейс у аллы... в мабе нарисовано такое:

Обязательный минимальный платеж - До 13.09.2019 700,00 UAH
Задолженность расчетного периода на текущую дату - 14 353,41 UAH

Вопрос - до 13.09 означает включительно? или таки 12-го крайний срок... Спасибо
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 18:31

  Карамболь написав:Господа! Давно не гасил грейс у аллы... в мабе нарисовано такое:

Обязательный минимальный платеж - До 13.09.2019 700,00 UAH
Задолженность расчетного периода на текущую дату - 14 353,41 UAH

Вопрос - до 13.09 означает включительно? или таки 12-го крайний срок... Спасибо

Крайний срок соответствует числу из даты заключения договора. Вот до 18:00 в этот день гроши д.б. проведены по картсчету.
Алла, уменьшает эту дату на -2 и выравнивает на ближайший рабочий день.
Волшебная пимпочка в МАБе позволяет загаситЬся даже ДО 19:00 опердня :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 19:53

Re: Альфа-Банк

А что, Альфа теперь всегда по вечерам глючить будет?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 19:56

  Andrew75 написав:А что, Альфа теперь всегда по вечерам глючить будет?


СУДЯ ПО ВСЕМУ ДА ... в прошлый раз отделался переименованием моих карт и перепутываем ярлыков в платежах ... ждем, что будет в этот раз
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 19:58

  Andrew75 написав:А что, Альфа теперь всегда по вечерам глючить будет?

Похоже кто-то в часах батарейку не поменял.
Обычно тайм аут на пересменку Алка в районе 20:00 брала. Ну и ближе к полуночи :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:02

  IMPRINTER написав:
  Andrew75 написав:А что, Альфа теперь всегда по вечерам глючить будет?


СУДЯ ПО ВСЕМУ ДА ... в прошлый раз отделался переименованием моих карт и перепутываем ярлыков в платежах ... ждем, что будет в этот раз

А это теперь до утра Аллюсик прилегла, или мож до полуночи ещё сбегает по малому?
Мне минут 5 нуна всего
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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