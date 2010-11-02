Держатель картки Visa Platinum , виданої банком-членом Visa International Service Association у Країні проживання, за умови, що картка є дійсною, а рахунок у задовільному стані. У випадках, коли це може бути застосовано до претензії або права на претензію, включає Партнера і / або Дитину Держателя картки.

Дитина, Діти

Діти Держателя картки, пасинки, падчерки, а також прийомні або усиновлені діти, максимум до 5 осіб на Подорож, кожен з яких повинен бути:

1. віком до 18 років (або до 23 років, якщо проходить навчання очної форми); і

2. фінансово залежним від Держателя картки; і

3. проживати з Держателем картки (крім, випадків, коли Дитина живе в іншому місці в той час як проходить навчання очної форми); і

4. неодруженим.

Партнер

Дружина / чоловік Держателя картки, співмешканець або особа будь-якої статі, з яким він або вона живе не менше одного року так, ніби вони є подружжям або у незареєстрованому шлюбі. Це повинно підтверджуватись спільним рахунком або рахунком за комунальні послуги, які використовуються кожним Партнером. Партнери повинні бути зареєстровані як такі, що постійно проживають разом за одною адресою.



Коли надається покриття

Страхове покриття в рамках усіх розділів діє щодо Подорожі, яка відбувається протягом Періоду страхування і включає в себе Подорож безпосередньо з Місця проживання та назад, за умови, що повернення до Місця проживання буде завершено протягом 24 годин після:

а. повернення до Країни проживання;

б. від'їзду з попередньо заброньованого житла в ході Подорожі в межах Країни проживання.



Країна проживання

Країна, в якій Держатель картки проживає на законних підставах.

Місце проживання.

Звичайне місце проживання Держателя картки в межах Країни проживання.

Подорож(і)

Подорож(і), що передбачає заздалегідь заброньований проїзд або проживання (тривалістю щонайменше 2 ночі і на відстань більше 100 кілометрів від Місця проживання, якщо Подорож не За кордон), присвячена виключно задоволенню, відпочинку або релаксації, коли Подорож починається і закінчується в Країні проживання Держателя картки, за умови, що або вартість подорожі Держателя картки, або попередньо заброньованого проживання сплачені карткою Держателя Visa Platinum.



Розділ А. Затримка транспортних рейсів

Що покривається.

Якщо відбуття рейсового Громадського транспорту, на якому Держатель картки забронював поїздку, затримується в кінцевій точці відбуття з Країни проживання або до неї, щонайменше на 4 години після запланованого часу відбуття через:

1. Страйк або Виробничий конфлікт, чи

2. Несприятливі погодні умови або

3. механічну поломку або технічну несправність рейсового Громадського транспорту, на якому Держатель картки забронював поїздку

Ми виплатимо:

1. Суму, що зазначена в Таблиці виплат у випадку затримки більше ніж на 4 години.



Розділ Б. Затримка багажу

Що покривається.

Ми виплатимо суму, зазначену в Таблиці виплат щодо затримки багажу, якщо зданий багаж, де міститься Особисте майно, тимчасово втрачено при транспортуванні під час Подорожі до місця призначення і не повернено Держателю картки протягом 4 годин з моменту прибуття Держателя картки.

Особливі умови

1. Від перевізника має бути отримане письмове підтвердження, що підтверджує кількість годин затримки багажу. Держатель картки

повинен:

а. отримати від авіакомпанії довідку про втрату майна.

б. подати офіційне письмове повідомлення про претензію протягом періоду, згідно

умов перевезення (будь ласка, збережіть копію).

в. зберегти усі проїзні квитки і бірки для подачі разом з претензією.

2. Покриття застосовується тільки щодо кінцевого пункту призначення Подорожі Держателя картки.