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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:03
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Додано: Вів 03 вер, 2019 20:05
баба Глаша роутер с подоконника уронила шоли?
Или мыши пачкорд перегрызли? Тут на 4й обувной все может быть
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:11
Re: Альфа-Банк
капец страсти
а у меня РД 7го числа.
надеюсь криворучки разрулят проблему до пятницы.
Додано: Вів 03 вер, 2019 21:06
Re: Альфа-Банк
Вот и храни деньги в сдохсейфе.
Есть вариант их оттуда вытянуть, если не работают ни МАБ, ни приложуха?
Додано: Вів 03 вер, 2019 21:07
в АТМ
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 03 вер, 2019 21:17
Карта Альфа-Банк без номера?
Все забываю написать - на той неделе участвовал в одном опросе - по ходу Аллюсик изучает общественное мнение по поводу выпуска карт на которых не будет нанесены таки реквизиты как номер карты, срок, СВВ. Якобы такая карта будет более защищена от мошенничества. Сами реквизиты в случае чего будут доступны в аппликухе. ИМХО - идея так себе - весь мир стремиться защититься переходом в -пэи - а тут будет "белый пластик". Боюсь сами продавцы от такого будут шугаться. Но если кому интересно - вот как была представлена сама инфа о карте в опросе:
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