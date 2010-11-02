RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7544754575467547

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:03

java.net.SocketException: Connection reset
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36377
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5774 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:05

  IMPRINTER написав:java.net.SocketException: Connection reset

баба Глаша роутер с подоконника уронила шоли?
Или мыши пачкорд перегрызли? Тут на 4й обувной все может быть :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29071
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2328 раз.
Подякували: 3356 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:11

Re: Альфа-Банк

капец страсти
а у меня РД 7го числа.
надеюсь криворучки разрулят проблему до пятницы.
mephala
 
Повідомлень: 5354
З нами з: 07.04.14
Подякував: 73 раз.
Подякували: 654 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 21:06

Re: Альфа-Банк

Вот и храни деньги в сдохсейфе. :(
Есть вариант их оттуда вытянуть, если не работают ни МАБ, ни приложуха?
Water
 
Повідомлень: 1564
З нами з: 06.03.12
Подякував: 41 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 21:07

  Water написав:Вот и храни деньги в сдохсейфе. :(
Есть вариант их оттуда вытянуть, если не работают ни МАБ, ни приложуха?

в АТМ
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29071
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2328 раз.
Подякували: 3356 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 21:17

Карта Альфа-Банк без номера?

Все забываю написать - на той неделе участвовал в одном опросе - по ходу Аллюсик изучает общественное мнение по поводу выпуска карт на которых не будет нанесены таки реквизиты как номер карты, срок, СВВ. Якобы такая карта будет более защищена от мошенничества. Сами реквизиты в случае чего будут доступны в аппликухе. ИМХО - идея так себе - весь мир стремиться защититься переходом в -пэи - а тут будет "белый пластик". Боюсь сами продавцы от такого будут шугаться. Но если кому интересно - вот как была представлена сама инфа о карте в опросе:Зображення
Зображення
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2850
З нами з: 20.03.15
Подякував: 47 раз.
Подякували: 591 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7544754575467547
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, Google Feedfetcher і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3490, 3491, 3492
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34916 4317071
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 вер, 2019 20:49
Nighthawk
Банк Глобус 1 ... 531, 532, 533
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5329 702136
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 вер, 2019 17:21
Aps
Идея Банк 1 ... 1633, 1634, 1635
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16342 2325213
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 вер, 2019 13:35
anis

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (75465)
03.09.2019 22:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.