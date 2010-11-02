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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:03
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Додано: Вів 03 вер, 2019 20:05
баба Глаша роутер с подоконника уронила шоли?
Или мыши пачкорд перегрызли? Тут на 4й обувной все может быть
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:11
Re: Альфа-Банк
капец страсти
а у меня РД 7го числа.
надеюсь криворучки разрулят проблему до пятницы.
Додано: Вів 03 вер, 2019 21:06
Re: Альфа-Банк
Вот и храни деньги в сдохсейфе.
Есть вариант их оттуда вытянуть, если не работают ни МАБ, ни приложуха?
Додано: Вів 03 вер, 2019 21:07
в АТМ
... делайте хоть что-нибудь!
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