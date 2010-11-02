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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7544754575467547

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:03

java.net.SocketException: Connection reset
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IMPRINTER
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Повідомлень: 36377
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5774 раз.
 
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5
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:05

  IMPRINTER написав:java.net.SocketException: Connection reset

баба Глаша роутер с подоконника уронила шоли?
Или мыши пачкорд перегрызли? Тут на 4й обувной все может быть :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:11

Re: Альфа-Банк

капец страсти
а у меня РД 7го числа.
надеюсь криворучки разрулят проблему до пятницы.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 21:06

Re: Альфа-Банк

Вот и храни деньги в сдохсейфе. :(
Есть вариант их оттуда вытянуть, если не работают ни МАБ, ни приложуха?
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 21:07

  Water написав:Вот и храни деньги в сдохсейфе. :(
Есть вариант их оттуда вытянуть, если не работают ни МАБ, ни приложуха?

в АТМ
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
Повідомлень: 29071
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2328 раз.
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  #<1 ... 7544754575467547
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