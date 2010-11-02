RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7546754775487549>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 21:56

  _Slava_ написав:
  Water написав:Заработало, но мееедленно.

МАБ мертвый. Горячка сказала, проблемой занимаются. В течнии суток исправят :twisted: Как же эти косоруки достали уже. Второй день ломают уже


Унылое олицетворение слогана Альфа банка "Каждое мгновение в твоих руках".
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8393
З нами з: 03.11.08
Подякував: 680 раз.
Подякували: 1871 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 22:00

  ruvex написав:
  _Slava_ написав:
  Water написав:Заработало, но мееедленно.

МАБ мертвый. Горячка сказала, проблемой занимаются. В течнии суток исправят :twisted: Как же эти косоруки достали уже. Второй день ломают уже


Унылое олицетворение слогана Альфа банка "Каждое мгновение в твоих руках".

Ну т.е. реально показали эфемерность бытия -- от оно эсть и его сразу нэт :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29077
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2328 раз.
Подякували: 3356 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 22:03

  Кассандра написав:
  curiousobro написав:
  Vorlon написав:Arien
Пудру не уважаете?

Если мама пенсионер - так Тася на лекарства вообще 7% наливает по пенсионным картам. Вроде.

Ну вообще-то акци для новых пенсов была до 1 июля, как сейчас - один Бог знает. У таси нынче всё очень зыбко :roll:

Идите в таз. Пенсам дают 7% на больничку. Проверено. :wink:
Олег1964
 
Повідомлень: 289
З нами з: 03.10.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 22:20

  clientage написав:
  ruvex написав:Унылое олицетворение слогана Альфа банка "Каждое мгновение в твоих руках".

Ну т.е. реально показали эфемерность бытия -- от оно эсть и его сразу нэт :mrgreen:

100%!
Под соусом реальной безответственность перед клиентами. :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8393
З нами з: 03.11.08
Подякував: 680 раз.
Подякували: 1871 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 22:28

Олег1964 ага, щас... новым клиентам - 2% в зубы... если у вас пенсионка выпущена до 1 июля 2019 - то 7% до окончания срока действия карты... правда если будете часто заострять на этом внимание как вы делали это на ветке таси в образе клона, то вам в порядке исключения могут и с 04.09. сделать 2% как сделали с p2p в тас2ю...
Карамболь
 
Повідомлень: 512
З нами з: 12.12.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 22:37

Re: Альфа-Банк

Зашла сейчас со второй попытки в MyAlfa, оказывается, сегодня смс не приходили о пополнениях, и у Альфы опять активные переделки е-банкинга)
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 744
З нами з: 09.09.14
Подякував: 130 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 22:51

  Arien написав:Зашла сейчас со второй попытки в MyAlfa, оказывается, сегодня смс не приходили о пополнениях, и у Альфы опять активные переделки е-банкинга)

мне приходили, пополнял кредитку дневным поездом с пакетной карты
Bosstone
 
Повідомлень: 1282
З нами з: 21.04.10
Подякував: 593 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 22:54

  Карамболь написав:Олег1964 ага, щас... новым клиентам - 2% в зубы... если у вас пенсионка выпущена до 1 июля 2019 - то 7% до окончания срока действия карты... правда если будете часто заострять на этом внимание как вы делали это на ветке таси в образе клона, то вам в порядке исключения могут и с 04.09. сделать 2% как сделали с p2p в тас2ю...

Нужно было заострить внимание для одной особы, которая пишет гадости в ЛС и жалуется модераторам. 8)
Если по окончания срока карты пенса в тазе не оставят 7%, то будем болеть с пудрой.
Таз задирает. Никого не впускать и никого не выпускать. :|
Олег1964
 
Повідомлень: 289
З нами з: 03.10.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 22:56

  clientage написав:
  _Slava_ написав:
  Water написав:Заработало, но мееедленно.

МАБ мертвый. Горячка сказала, проблемой занимаются. В течнии суток исправят :twisted: Как же эти косоруки достали уже. Второй день ломают уже

Так а как теперь кредитку гасить?
Я все по р2р лупил. А теперь нуна как-то обналичить под 100К и время найти шобы НА отд-е заскочить :shock:
Финмон не пристанет? А через 2 дня 2ю гасить.
Отето праздник начинается, чем то похоже на сдыхающую Дельту :mrgreen:

ПС. Думаю загасить и КК-ми пока не пользоваться, тем более с переходом через РД, от греха подальше. Хай Аллюсик... выздоравливает. Нефиг было смузи холодный пить :mrgreen:

Та ладно днем без вопросов онлайн с ультры на 2 кредитки ушло и зашло, а в 16 успешно в моб-мабе обменял пару к дол. онлайн (и это за рулем, т.к. надо было срочно, да и в обменкахи у менял курс хуже был) и снял через 10 мин 50К в кассе. На данный момент и моб и веб работают.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5505
З нами з: 20.01.15
Подякував: 356 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 00:28

Re: Альфа-Банк

алка поменяла депо ставки с сегодняшнего дня
видать день клиента не удался на день независимости - гривна вверх.
mephala
 
Повідомлень: 5356
З нами з: 07.04.14
Подякував: 73 раз.
Подякували: 654 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7546754775487549>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3490, 3491, 3492
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34916 4317289
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 вер, 2019 20:49
Nighthawk
Банк Глобус 1 ... 531, 532, 533
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5329 702270
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 вер, 2019 17:21
Aps
Идея Банк 1 ... 1633, 1634, 1635
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16342 2325282
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 вер, 2019 13:35
anis

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (75481)
04.09.2019 02:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.