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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 вер, 2019 21:56
_Slava_ написав: Water написав:
Заработало, но мееедленно.
МАБ мертвый. Горячка сказала, проблемой занимаются. В течнии суток исправят
Как же эти косоруки достали уже. Второй день ломают уже
Унылое олицетворение слогана Альфа банка "Каждое мгновение в твоих руках".
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ruvex
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Додано: Вів 03 вер, 2019 22:00
ruvex написав: _Slava_ написав: Water написав:
Заработало, но мееедленно.
МАБ мертвый. Горячка сказала, проблемой занимаются. В течнии суток исправят
Как же эти косоруки достали уже. Второй день ломают уже
Унылое олицетворение слогана Альфа банка "Каждое мгновение в твоих руках".
Ну т.е. реально показали эфемерность бытия -- от оно эсть и его сразу нэт
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 03 вер, 2019 22:03
Кассандра написав: curiousobro написав: Vorlon написав:Arien
Пудру не уважаете?
Если мама пенсионер - так Тася на лекарства вообще 7% наливает по пенсионным картам. Вроде.
Ну вообще-то акци для новых пенсов была до 1 июля, как сейчас - один Бог знает. У таси нынче всё очень зыбко
Идите в таз. Пенсам дают 7% на больничку. Проверено.
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Олег1964
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Додано: Вів 03 вер, 2019 22:20
clientage написав: ruvex написав:
Унылое олицетворение слогана Альфа банка "Каждое мгновение в твоих руках".
Ну т.е. реально показали эфемерность бытия -- от оно эсть и его сразу нэт
100%!
Под соусом реальной безответственность перед клиентами.
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ruvex
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Додано: Вів 03 вер, 2019 22:28
Олег1964 ага, щас... новым клиентам - 2% в зубы... если у вас пенсионка выпущена до 1 июля 2019 - то 7% до окончания срока действия карты... правда если будете часто заострять на этом внимание как вы делали это на ветке таси в образе клона, то вам в порядке исключения могут и с 04.09. сделать 2% как сделали с p2p в тас2ю...
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Карамболь
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Додано: Вів 03 вер, 2019 22:37
Зашла сейчас со второй попытки в MyAlfa, оказывается, сегодня смс не приходили о пополнениях, и у Альфы опять активные переделки е-банкинга)
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Arien
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Додано: Вів 03 вер, 2019 22:51
Arien написав:
Зашла сейчас со второй попытки в MyAlfa, оказывается, сегодня смс не приходили о пополнениях, и у Альфы опять активные переделки е-банкинга)
мне приходили, пополнял кредитку дневным поездом с пакетной карты
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Додано: Вів 03 вер, 2019 22:54
Карамболь написав:Олег1964
ага, щас... новым клиентам - 2% в зубы... если у вас пенсионка выпущена до 1 июля 2019 - то 7% до окончания срока действия карты... правда если будете часто заострять на этом внимание как вы делали это на ветке таси в образе клона, то вам в порядке исключения могут и с 04.09. сделать 2% как сделали с p2p в тас2ю...
Нужно было заострить внимание для одной особы, которая пишет гадости в ЛС и жалуется модераторам.
Если по окончания срока карты пенса в тазе не оставят 7%, то будем болеть с пудрой.
Таз задирает. Никого не впускать и никого не выпускать.
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Олег1964
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Додано: Вів 03 вер, 2019 22:56
clientage написав: _Slava_ написав: Water написав:
Заработало, но мееедленно.
МАБ мертвый. Горячка сказала, проблемой занимаются. В течнии суток исправят
Как же эти косоруки достали уже. Второй день ломают уже
Так а как теперь кредитку гасить?
Я все по р2р лупил. А теперь нуна как-то обналичить под 100К и время найти шобы НА отд-е заскочить
Финмон не пристанет? А через 2 дня 2ю гасить.
Отето праздник начинается, чем то похоже на сдыхающую Дельту
ПС. Думаю загасить и КК-ми пока не пользоваться, тем более с переходом через РД, от греха подальше. Хай Аллюсик... выздоравливает. Нефиг было смузи холодный пить
Та ладно днем без вопросов онлайн с ультры на 2 кредитки ушло и зашло, а в 16 успешно в моб-мабе обменял пару к дол. онлайн (и это за рулем, т.к. надо было срочно, да и в обменкахи у менял курс хуже был) и снял через 10 мин 50К в кассе. На данный момент и моб и веб работают.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: Сер 04 вер, 2019 00:28
алка поменяла депо ставки с сегодняшнего дня
видать день клиента не удался на день независимости - гривна вверх.
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mephala
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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Вів 03 вер, 2019 13:35
anis
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