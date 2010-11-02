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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7546754775487549

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 01:47

Alfa_Bank
И опять доброе утро)
Интересно узнать почему сотрудники в отделениях Алла банка вводят клиентов в заблуждение фразой типа "укрсоца больше нет"?
На уточняющий вопрос с какого числа нет - уже делается предположение что его просто не будет в октябре... если спросить с каккого числа или года - то оказываеться что они не знают. Вы их что гипнотизируете и дрессируете на трейнингаг?
проверил ещё раз на сайте НБУ .. и шо там пишут?
кому верить Вашим чудо сотрудникам на Бориспольской, начальнику этого чудо отделения или сайту НБУ?
Вы можете объяснить почему в вашей организации принято постоянно врать клиентам и вводить их в заблуждения или чегото не договаривать?
это такая у Вас корпаративная культура?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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