И опять доброе утро)
Интересно узнать почему сотрудники в отделениях Алла банка вводят клиентов в заблуждение фразой типа "укрсоца больше нет"?
На уточняющий вопрос с какого числа нет - уже делается предположение что его просто не будет в октябре... если спросить с каккого числа или года - то оказываеться что они не знают. Вы их что гипнотизируете и дрессируете на трейнингаг?
проверил ещё раз на
кому верить Вашим чудо сотрудникам на Бориспольской, начальнику этого чудо отделения или сайту НБУ?
Вы можете объяснить почему в вашей организации принято постоянно врать клиентам и вводить их в заблуждения или чегото не договаривать?
это такая у Вас корпаративная культура?