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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7546754775487549

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 01:47

Alfa_Bank
И опять доброе утро)
Интересно узнать почему сотрудники в отделениях Алла банка вводят клиентов в заблуждение фразой типа "укрсоца больше нет"?
На уточняющий вопрос с какого числа нет - уже делается предположение что его просто не будет в октябре... если спросить с каккого числа или года - то оказываеться что они не знают. Вы их что гипнотизируете и дрессируете на трейнингаг?
проверил ещё раз на сайте НБУ .. и шо там пишут?
кому верить Вашим чудо сотрудникам на Бориспольской, начальнику этого чудо отделения или сайту НБУ?
Вы можете объяснить почему в вашей организации принято постоянно врать клиентам и вводить их в заблуждения или чегото не договаривать?
это такая у Вас корпаративная культура?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 07:02

Была новость, что набсовет собирается на днях на собрание.
Повестка дня - слияние с Укрсоцем по упрощенной процедуре.
До конца месяца, а может и через пару недель, уже можно будет говорить об этом как о факте
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 09:40

Знатоки, подскажите :D
Друг приедет подписать документы и получить карту "Ультра".
Сможет он сразу на месте открыть в рамках пакета счет в дол?
И сможет ли он его сразу пополнить?
Если да, то еще вопрос, смогу ли я со своего счета снять деньги, доллары (валютную карту с собой не брал, есть гривневая).
Хочу со своего снять и что бы он себе сразу пополнил.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 09:40

uaprofi персональный менеджер там кажется более компетентным, даже сама предложила супербонус 5% 01.09-30.11 по акции "кэшбек на любимую категорию". Можно выбрать 1 категорию из 3: продукты, азс, техника. Ограничение 3000 бонусов. Подключить можно только 1 карту.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 09:54

  Rainbow написав:Знатоки, подскажите :D
Друг приедет подписать документы и получить карту "Ультра".
Сможет он сразу на месте открыть в рамках пакета счет в дол?
И сможет ли он его сразу пополнить?
Если да, то еще вопрос, смогу ли я со своего счета снять деньги, доллары (валютную карту с собой не брал, есть гривневая).
Хочу со своего снять и что бы он себе сразу пополнил.

В Ультре есть две бесплатные карты, вот 2я может быть к валютному счету. Карты именные, мне делали дня 4. Деньги мона внести на счет, но без активной карты нельзя будет открыть депо в МАБе :( Снять с картсчета по паспорту мона нашару 2 раза в кал. мес. Сразу скажите менагеру про ваше снять-положить валюту, быстрее будет :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 10:05

clientage
Спасибо!
Это же все без комиссии будет, я со своей сниму (виртуально), он свою пополнит (виртуально).
Rainbow
 
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